Bạn gái Karik lộ nhan sắc khác biệt bị dân mạng soi nhiệt

Sau khi Karik chính thức xác nhận là "hoa đã có chủ" thì nhan sắc của bạn gái HLV Rap Việt này khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý. Ngoài những lời chúc phúc cho cặp đôi, nhan sắc của Bella - bạn gái mới chàng rapper nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận. Trong tập 11 của Rap Việt, khán giả một lần nữa được chứng kiến sự ngọt ngào của nam rapper chỉ với một câu nói ngắn gọn. Anh khẳng định “chỉ cần hiểu một người phụ nữ ở nhà” khi bị Trấn Thành “cà khịa. Đáng chú ý, hot girl Bella cũng đang ngồi dưới khán đài mỉm cười hạnh phúc. Đã có không ít CĐM lại chú ý vào nhan sắc thật của bạn gái Karik thay vì bày tỏ sự xuýt xoa, ngưỡng mộ. So với hình ảnh trên mạng, Bella bị chê rằng khác một trời một vực về nhan sắc khi xuất hiện trên sóng truyền hình. Có thể thấy, Bella ở ngoài đời trông khá dìm so với hình ảnh được chia sẻ. Gương mặt bị nhận xét thiếu tự nhiên, sưng vù. Trước đó, gái xinh này cũng từng bị dân tình so sánh hình ảnh khi livestream và ảnh trên mạng. Không còn sắc sảo, gương mặt của bạn gái Karik trông nhợt nhạt, nhăn nheo hơn khá nhiều. Có lẽ, vì là ảnh "sống ảo" nên Bella sẽ chăm chút nó hơn và qua phẩn mềm chỉnh sửa nên gương mặt của cô nàng có chút đổi khác. Hot girl được nhiều dân mạng đánh giá là sở hữu nhan sắc hiện tại xinh đẹp không khác gì búp bê lai Tây. Cô nàng cũng lên tiếng thừa nhận mình từng động chạm "dao kéo" để sửa mũi. Trên trang cá nhân, Bella thường xuyên đăng tải nhiều hình ảnh khoe nhan sắc đẹp không góc chết của mình. Mặc dù đã phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt, nhưng không thể phủ nhận rằng nhan sắc của Bella cực xinh đẹp, cuốn hút. Mời quý độc giả đón xem thêm video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: YAN News

