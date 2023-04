Bạn gái Đoàn Văn Hậu và nguyên tắc lên đồ tôn vòng eo 55cm

Mới đây, Doãn Hải My đăng tải hình ảnh diện áo dài chụp ảnh tốt nghiệp, thu hút nhiều lượt yêu thích trên trang cá nhân. Không chỉ thế, Đoàn Văn Hậu cũng góp mặt trong buổi chụp hình ảnh chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp của bạn gái. Được biết, trong thời gian sắp tới, cô sẽ bảo vệ khoá luận và chính thức tốt nghiệp đại học. Sau khi bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Doãn Hải My có nhiều sự thay đổi trong phong cách thời trang. Ở ngoài đời, bạn gái Đoàn Văn Hậu chuộng gu mặc nữ tính, nhẹ nhàng, thanh lịch. Người đẹp trường Luật luôn ghi điểm trong mắt người đối diện vì khéo chọn những hot item tôn dáng. Đặc biệt, nguyên tắc "hở 1 điểm" được Doãn Hải My tận dụng triệt để. Đầu tiên là kiểu mặc tôn vòng eo "con kiến" thì những chiếc áo siêu croptop (ngắn hơn croptop thông thường) gần như không thể thiếu trong tủ đồ của Doãn Hải My. Hải My thường mix với quần dài cạp cao theo quy tắc 1/3, giúp đánh lừa thị giác cho vóc dáng trông thanh mảnh và cao ráo hơn. Kiểu áo này không chỉ phù hợp với phong cách cá tính, năng động mà còn có thể mặc theo style lãng mãn, nữ tính. Tiêu biểu là cách phối cùng chân váy chữ A, dáng xòe mà Doãn Hải My từng áp dụng. Doãn Hải My lăng xê item được cắt cúp tiết chế với độ dài vừa vặn, phom dáng đơn giản, để tạo nên 1 tổng thể vừa thanh lịch, vừa quyến rũ. Điểm nhấn của các thiết kế này nằm ở chi tiết đính kết cầu kỳ trước ngực. Chính vì thế, người đẹp Hà thành không sử dụng phụ kiện để tránh gây tập trung quá nhiều ở phần thân trên. Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cái tên không còn xa lạ đối với cư dân mạng. Từ khi công khai hẹn hò trên MXH, bộ đôi khiến khán giả xuýt xoa bởi những khoảnh khắc khoe mối quan hệ hạnh phúc, tình cảm. Nhiều người tinh ý nhận ra, kể từ khi hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu, hot girl Hà thành trở nên quyến rũ hơn, cô nàng chuộng phong cách thời trang khoe dáng thon, khiến ai cũng lóa mắt. Cách đây chưa lâu, bạn gái Đoàn Văn Hậu chia sẻ hình ảnh cô cùng người yêu đang có một chuyến du lịch tại Phú Quốc sau khi chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Luật. Nàng WAGs diện một chiếc đầm maxi cổ yếm dịu dàng, khoe khéo bờ vai gầy cùng xương quai xanh và lưng trần đầy gợi cảm. Hải My nhận được nhiều lời khen ngợi xinh đẹp. Đoàn Văn Hậu cũng chính là người đã chụp cho bạn gái những bức ảnh xinh đẹp, ngọt ngào này.

