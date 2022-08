Bạn gái Đoàn Văn Hậu bị so sánh với tình cũ bạn trai

Tối 15-8, cầu thủ Đoàn Văn Hậu công khai trên trang cá nhân loạt hình ảnh tình cảm bên Doãn Hải My - bạn gái tin đồn. Không kèm bất cứ ghi chú hay dòng trạng thái nào, anh “nhẹ” gắn thẻ người đẹp như một cách công khai bạn gái đến công chúng. Trong 2 năm yêu bí mật, Doãn Hải My nhiều lần chia sẻ với fan về chuyện tình cảm trên mạng xã hội. Trong đó, cô cũng không ngại trả lời về chuyện ứng xử với tình cũ của bạn trai. Trong một lần hỏi đáp trên trang cá nhân Instagram, Doãn Hải My đã có chia sẻ khá dài về vấn đề liên quan đến tình cũ của bạn trai gây chú ý. Cụ thể, khi được hỏi về việc "đem người yêu cũ ra so sánh với mình", người đẹp cho hay cô không bao giờ so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là người yêu cũ của bạn trai, bởi đây là một hành động thừa thãi, khập khiễng và phi lý. "Bản thân My không bao giờ so sánh My với bất kỳ ai khác, vì My biết My là ai, My ở vị trí nào, My có ưu điểm gì... và My cũng biết rằng mỗi người đều có cái "đẹp" riêng của họ. Vì thế nên việc so sánh này nọ là không thể - hãy khác biệt, độc nhất, là chính mình và tỏa sáng theo cách của riêng bạn", bạn gái Đoàn Văn Hậu từng chia sẻ. Ngoài ra cô cũng vô cùng bình thản khi được hỏi về chuyện "người yêu cũ của người yêu nói xấu mình" trên mạng xã hội. Cô còn đưa ra lời khuyên cho fan hâm mộ: "Nothing! Em không phải làm gì hết em à! Tặng em một câu nói: Ignore the ones who talk behind your back because they're right where they belong: Behind you. (Hãy lờ đi những người nói xấu sau lưng bạn vì vị trí của họ ở đó: Phía sau bạn)." Cách ứng xử tự tin, thông minh của Doãn Hải My khiến cô nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Trước khi đến với Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu từng có thời gian hẹn hò với Nguyễn Hoàng Anh (biệt danh Ốc, sinh năm 1999). Cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái cũ công khai hẹn hò vào tháng 4/2019, đúng ngày sinh nhật của anh chàng. Tuy nhiên, chuyện tình cũ của Đoàn Văn Hậu được cho kết thúc khoảng tháng 6/2020 - thời điểm mà chàng cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng SC Heerenveen (Hà Lan). Văn Hậu - Hoàng Anh Ốc không tiết lộ lý do đường ai nấy đi mà chỉ âm thầm huỷ theo dõi nhau, nhà gái tuyên bố độc thân. Từ đó, người theo dõi ngầm hiểu đôi trẻ thật sự "toang". Ảnh: Tổng hợp

