Hẹn hò Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My chăm chỉ diện đồ hở bạo

Doãn Hải My là cái tên được biết đến nhiều hơn sau khi dừng chân đầy tiếc nuối ở Top 10 Hoa Hậu Việt Nam 2020. Ngoài ra tên tuổi Doãn Hải My cũng được quan tâm đặc biệt vì liên tục lộ "hint" hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu trong thời gian gần đây. Mới đây, bạn gái tin đồn Đoàn Văn Hậu đã có khoảng thời gian thư giãn, tận hưởng kỳ nghỉ du lịch bên người thân gồm có ông bà, bố mẹ và các em. Cô nàng cũng không quên khoe khoảnh khắc thả dáng với bikini trên du thuyền vô cùng gợi cảm. Người đẹp Doãn Hải My khiến ai nấy cũng trầm trồ trước vóc dáng mảnh mai, quyến rũ. Mỗi lần xuất hiện là cô nàng lại khiến cư dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ trước sắc vóc nóng bỏng ở tuổi 21. Mặc dù không có chiều cao quá nổi bật nhưng Doãn Hải My lại có gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ cùng hình thể cân đối. Ngay từ khi được truyền thông biết đến, Doãn Hải My đã nhận được nhiều lời khen khi có thành tích học tập ấn tượng. Một số thành tích nổi trội của Doãn Hải My phải kể đến như theo học lớp chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội, IELTS 7.0 và giao tiếp được tiếng Trung. Ở tuổi 21, cô nàng đã sở hữu cho mình một cửa hàng mỹ phẩm cho nam giới có tiếng tại Hà Nội. Bên cạnh đó, nàng hot girl Đại học Luật cũng thường xuyên nhận lời làm mẫu ảnh cho những thương hiệu thời trang lớn. Sở hữu số đo 3 vòng "bốc lửa", Doãn Hải My rất biết cách ăn mặc để tận dụng triệt để lợi thế về ngoại hình của mình. Không thường xuyên đăng tải những bức ảnh gợi cảm lên mạng xã hội tuy nhiên mỗi lần Doãn Hải My khoe dáng là một lần cư dân mạng phải trầm trồ. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

