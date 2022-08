Bạn gái đăng ảnh mới, Đoàn Văn Hậu vào chất vấn lập tức

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My mới đây hào hứng chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp bản thân. Trong hình, bạn gái Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo trễ vai đầy quyến rũ, chỉ với một chỗ ngồi duy nhất cô nàng đã cho ra lò 1001 khoảnh khắc với những biểu cảm rất rạng rỡ. Đính kèm, Doãn Hải My hóm hỉnh: "Thú thật chẳng dám soi gương. Vì sợ thấy nét dễ thương của mình". Nhìn người đẹp họ Doãn, cư dân mạng bông đùa "đúng là người đang yêu nên lúc nào cũng xinh đẹp, tươi rói". Nhưng gây chú ý nhất là phản ứng Đoàn Văn Hậu. Thay vì dành lời khen cho nhan sắc "nửa kia", Đoàn Văn Hậu lại chất vấn người đẹp: "Ai chụp?". Doãn Hải My sau đó lập tức đáp lại: "Em không biết". Sau công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến dân mạng "gato" khi liên tục phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Không còn giấu giếm, Văn Hậu và Hải My thoải mái đăng ảnh tình tứ bên nhau và bình luận tương tác qua lại, thể hiện tình cảm với đối phương. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu còn lập hẳn một tài khoản Instagram riêng để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên Doãn Hải My. Mới nhất, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng bạn gái xinh đẹp ở một vùng quê. Đính kèm ảnh, chân sút quê Thái bình chú thích: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Chia sẻ của Đoàn Văn Hậu lập tức bị bạn gái phản pháo: "Điêu". Từ hình ảnh chụp ở vùng quê, mọi người đồn đoán Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My về quê hương Thái Bình để ra mắt gia đình. Tuy nhiên, cả hai chưa phản hồi về tin này. Văn Hậu liên tục tung ảnh tình tứ sau xác nhận yêu Hải My.

Trên trang cá nhân, Doãn Hải My mới đây hào hứng chia sẻ bộ ảnh xinh đẹp bản thân. Trong hình, bạn gái Đoàn Văn Hậu diện chiếc áo trễ vai đầy quyến rũ, chỉ với một chỗ ngồi duy nhất cô nàng đã cho ra lò 1001 khoảnh khắc với những biểu cảm rất rạng rỡ. Đính kèm, Doãn Hải My hóm hỉnh: "Thú thật chẳng dám soi gương. Vì sợ thấy nét dễ thương của mình". Nhìn người đẹp họ Doãn, cư dân mạng bông đùa "đúng là người đang yêu nên lúc nào cũng xinh đẹp, tươi rói". Nhưng gây chú ý nhất là phản ứng Đoàn Văn Hậu. Thay vì dành lời khen cho nhan sắc "nửa kia", Đoàn Văn Hậu lại chất vấn người đẹp : "Ai chụp?". Doãn Hải My sau đó lập tức đáp lại: "Em không biết". Sau công khai mối quan hệ, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My khiến dân mạng "gato" khi liên tục phát "cẩu lương" trên mạng xã hội. Không còn giấu giếm, Văn Hậu và Hải My thoải mái đăng ảnh tình tứ bên nhau và bình luận tương tác qua lại, thể hiện tình cảm với đối phương. Thậm chí, Đoàn Văn Hậu còn lập hẳn một tài khoản Instagram riêng để chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên Doãn Hải My. Mới nhất, hậu vệ 23 tuổi đăng tải bức ảnh selfie cùng bạn gái xinh đẹp ở một vùng quê. Đính kèm ảnh, chân sút quê Thái bình chú thích: "She said there’re big dogs in the back. OMG But they’re cows". (Tạm dịch: Cô ấy nói đằng sau là những con chó lớn. Trời ơi nhưng chúng là bò mà). Chia sẻ của Đoàn Văn Hậu lập tức bị bạn gái phản pháo: "Điêu". Từ hình ảnh chụp ở vùng quê, mọi người đồn đoán Đoàn Văn Hậu đưa Doãn Hải My về quê hương Thái Bình để ra mắt gia đình. Tuy nhiên, cả hai chưa phản hồi về tin này. Văn Hậu liên tục tung ảnh tình tứ sau xác nhận yêu Hải My.