Bạn gái cũ của JVevermind quẩy tưng bùng trong ngày ăn hỏi

Ngày 7/11, lễ ăn hỏi của hot girl Mie Nguyễn, bạn gái cũ của JVevermind được tổ chức tại tư gia. Trong ngày vui, nàng hot girl xinh đẹp trong bộ áo dài đơn giản cùng mấn trắng. Nhan sắc của cô nàng dường như không có sự thay đổi kể từ ngày mới nổi tiếng. Được biết, bạn gái cũ của vlogger JVevermind quen chồng hiện tại khi cả 2 cùng đang du học tại Boston, Mỹ. Thời gian gần đây, Mie thường xuyên đăng tải hình chụp cùng váy cưới lên trang Instagram cá nhân. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, cách đây không lâu, Mie cho biết đã về nước hẳn và không tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, bạn gái cũ của vlogger nổi tiếng đang theo học một lớp về truyền thông và sẽ làm tại công ty của gia đình. Chồng hiện tại của Mie là Dũng Anh (SN 1993). Theo hot girl chia sẻ, anh chàng là người cực kỳ tâm lý và chiều chuộng người yêu. Mie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng My, sinh năm 1994. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng nói tiếng Anh cực tốt, nàng hot girl nổi tiếng từ khi lên 14 tuổi. Everyday Makeup - Get Ready with Mie - Nguồn: Youtube

Ngày 7/11, lễ ăn hỏi của hot girl Mie Nguyễn, bạn gái cũ của JVevermind được tổ chức tại tư gia. Trong ngày vui, nàng hot girl xinh đẹp trong bộ áo dài đơn giản cùng mấn trắng. Nhan sắc của cô nàng dường như không có sự thay đổi kể từ ngày mới nổi tiếng. Được biết, bạn gái cũ của vlogger JVevermind quen chồng hiện tại khi cả 2 cùng đang du học tại Boston, Mỹ. Thời gian gần đây, Mie thường xuyên đăng tải hình chụp cùng váy cưới lên trang Instagram cá nhân. Sau nhiều năm sống ở nước ngoài, cách đây không lâu, Mie cho biết đã về nước hẳn và không tham gia vào các hoạt động nghệ thuật. Hiện tại, bạn gái cũ của vlogger nổi tiếng đang theo học một lớp về truyền thông và sẽ làm tại công ty của gia đình. Chồng hiện tại của Mie là Dũng Anh (SN 1993). Theo hot girl chia sẻ, anh chàng là người cực kỳ tâm lý và chiều chuộng người yêu. Mie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng My, sinh năm 1994. Với vẻ ngoài xinh đẹp cùng khả năng nói tiếng Anh cực tốt, nàng hot girl nổi tiếng từ khi lên 14 tuổi. Everyday Makeup - Get Ready with Mie - Nguồn: Youtube