Bà Tưng "tái xuất" sau 6 năm, tiết lộ sốc về clip thả rông năm xưa

Cách đây khoảng 6 năm, cái tên Bà Tưng nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội với biệt danh hot girl "ngực khủng". Những clip nhảy nhót phản cảm, hở hang da thịt và những quan điểm sốc nổi về chuyện giới tính đã khiến cái tên hot girl Bà Tưng gặp phải rất nhiều phản ứng của CĐM. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hiện tượng mạng Bà Tưng bị công chúng "ném đá" tơi tả vì sự lố lăng, trơ trẽn của mình. Giấc mộng trở thành ca sĩ của cô cũng không thành khi bị án phạt của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Kể từ đó, Bà Tưng trở nên trầm lắng hơn và gần như biến mất hoàn toàn khỏi những hoạt động của showbiz. Thế nhưng, mới đây trong một talk show, Bà Tưng đã xác nhận clip y tá thả rông năm nào được dàn dựng bởi một công ty lớn và cô chỉ nhận đóng clip vì để có tiền trang trải cuộc sống. Chia sẻ thêm về quãng thời gian đó, hot girl Nghệ An cho biết cô đã từng nghĩ mình bị lợi dụng hình ảnh để làm trò trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng do bản thân còn trẻ nên Bà Tưng suy nghĩ vẫn còn bồng bột, lúc đó công việc gì kiếm ra tiền thì cô đều làm hết. Nghĩ lại những thị phi đã đi qua, Huyền Anh cho biết cô từng cảm thấy buồn và mệt mỏi khi cứ mở mắt ra là đọc được những dòng bình luận tiêu cực. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày nổi lên với những tai tiếng, cuộc sống của Huyền Anh giờ đây đã có nhiều thay đổi. Ngoài gây chú ý với cuộc sống khá giả, ngoại hình ngày một xinh đẹp của hot girl gốc Nghệ An cũng khiến nhiều người chú ý.

Cách đây khoảng 6 năm, cái tên Bà Tưng nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội với biệt danh hot girl "ngực khủng". Những clip nhảy nhót phản cảm, hở hang da thịt và những quan điểm sốc nổi về chuyện giới tính đã khiến cái tên hot girl Bà Tưng gặp phải rất nhiều phản ứng của CĐM. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, hiện tượng mạng Bà Tưng bị công chúng "ném đá" tơi tả vì sự lố lăng, trơ trẽn của mình. Giấc mộng trở thành ca sĩ của cô cũng không thành khi bị án phạt của Cục Nghệ thuật biểu diễn. Kể từ đó, Bà Tưng trở nên trầm lắng hơn và gần như biến mất hoàn toàn khỏi những hoạt động của showbiz. Thế nhưng, mới đây trong một talk show, Bà Tưng đã xác nhận clip y tá thả rông năm nào được dàn dựng bởi một công ty lớn và cô chỉ nhận đóng clip vì để có tiền trang trải cuộc sống. Chia sẻ thêm về quãng thời gian đó, hot girl Nghệ An cho biết cô đã từng nghĩ mình bị lợi dụng hình ảnh để làm trò trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cũng do bản thân còn trẻ nên Bà Tưng suy nghĩ vẫn còn bồng bột, lúc đó công việc gì kiếm ra tiền thì cô đều làm hết. Nghĩ lại những thị phi đã đi qua, Huyền Anh cho biết cô từng cảm thấy buồn và mệt mỏi khi cứ mở mắt ra là đọc được những dòng bình luận tiêu cực. Đã 6 năm trôi qua kể từ ngày nổi lên với những tai tiếng, cuộc sống của Huyền Anh giờ đây đã có nhiều thay đổi. Ngoài gây chú ý với cuộc sống khá giả, ngoại hình ngày một xinh đẹp của hot girl gốc Nghệ An cũng khiến nhiều người chú ý.