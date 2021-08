Bà Tưng "kể khổ" khi bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19

Bà Tưng (Huyền Anh) là hiện tượng mạng nổi đình đám vào năm 2013 với những clip nhảy gợi cảm. Sau đó cô đắt show sự kiện, lấn sân làm diễn viên, ca sĩ. Khi nổi tiếng, hot girl bà Tưng thừa nhận bản thân kiếm được khá nhiều tiền, cuộc sống bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, cô nàng dần im ắng và tự nhận mình "đã tiết chế hơn trong cách nói chuyện và ăn mặc”. Lê Thị Huyền Anh cho biết, khoảng thời gian 2 năm qua, cuộc sống của cô có khá nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19: "Mọi thứ dường như trở về con số 0 vậy đó. Dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của tôi cũng như các vấn đề khác". Huyền Anh cho biết, thu nhập của cô bị giảm đến 90% từ khi bùng phát dịch. Các hoạt động nghệ thuật cô tham gia vẫn còn dang dở và bị hủy bỏ. Ở tuổi 28, Huyền Anh thừa nhận bản thân vẫn độc thân. Cô hài hước: “Hi vọng sau dịch bệnh có anh nào đó đến đón, chứ dịch thế này có yêu ai cũng không gặp được”. Nhắc về gu bạn trai, Huyền Anh cho biết cô dễ rung động trước một chàng trai tốt bụng và luôn tạo cho bạn gái cảm giác vui vẻ. Nổi tiếng với phong cách gợi cảm, hở bạo, Huyền Anh sau nhiều năm nổi tiếng vẫn vậy, nhưng cô biết cách tiết chế hơn để tránh gây ra những cái nhìn thiếu thiện cảm. Sau 8 năm nổi tiếng, nhiều lời đồn đoán “bà Tưng” rất giàu có, sở hữu nhiều nhà tại TP HCM và quê nhà. Về điều này, cô lên tiếng: “Lời đồn vẫn mãi là lời đồn, tôi vẫn nghèo lắm. Nhà thì tôi có vài căn, nói ra thì sợ mọi người bảo khoe khoang. Xe tôi có mua nhưng đã bán đi vì không biết lái, để không thì phí. Hiện tôi di chuyển bằng taxi hoặc xe ôm”. Có thời điểm, công việc của Huyền Anh bị đóng băng do gặp sự cố. Tuy nhiên, thời gian đó cô may mắn khi vẫn kiếm được thu nhập bằng cách khá: "Mất cái này thì được cái kia. Tôi cảm ơn những vấp ngã đã cho bản thân những bài học, sự trải nghiệm quý giá trong cuộc sống". Hiện gia đình Huyền Anh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Người đẹp 28 tuổi thừa nhận, cuộc sống của cô an nhiên, không gặp áp lực về kinh tế. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar

Bà Tưng (Huyền Anh) là hiện tượng mạng nổi đình đám vào năm 2013 với những clip nhảy gợi cảm. Sau đó cô đắt show sự kiện, lấn sân làm diễn viên, ca sĩ. Khi nổi tiếng, hot girl bà Tưng thừa nhận bản thân kiếm được khá nhiều tiền, cuộc sống bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, cô nàng dần im ắng và tự nhận mình "đã tiết chế hơn trong cách nói chuyện và ăn mặc”. Lê Thị Huyền Anh cho biết, khoảng thời gian 2 năm qua, cuộc sống của cô có khá nhiều thay đổi do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19: "Mọi thứ dường như trở về con số 0 vậy đó. Dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của tôi cũng như các vấn đề khác". Huyền Anh cho biết, thu nhập của cô bị giảm đến 90% từ khi bùng phát dịch. Các hoạt động nghệ thuật cô tham gia vẫn còn dang dở và bị hủy bỏ. Ở tuổi 28, Huyền Anh thừa nhận bản thân vẫn độc thân. Cô hài hước: “Hi vọng sau dịch bệnh có anh nào đó đến đón, chứ dịch thế này có yêu ai cũng không gặp được”. Nhắc về gu bạn trai, Huyền Anh cho biết cô dễ rung động trước một chàng trai tốt bụng và luôn tạo cho bạn gái cảm giác vui vẻ. Nổi tiếng với phong cách gợi cảm, hở bạo, Huyền Anh sau nhiều năm nổi tiếng vẫn vậy, nhưng cô biết cách tiết chế hơn để tránh gây ra những cái nhìn thiếu thiện cảm. Sau 8 năm nổi tiếng, nhiều lời đồn đoán “bà Tưng” rất giàu có, sở hữu nhiều nhà tại TP HCM và quê nhà. Về điều này, cô lên tiếng: “Lời đồn vẫn mãi là lời đồn, tôi vẫn nghèo lắm. Nhà thì tôi có vài căn, nói ra thì sợ mọi người bảo khoe khoang. Xe tôi có mua nhưng đã bán đi vì không biết lái, để không thì phí. Hiện tôi di chuyển bằng taxi hoặc xe ôm”. Có thời điểm, công việc của Huyền Anh bị đóng băng do gặp sự cố. Tuy nhiên, thời gian đó cô may mắn khi vẫn kiếm được thu nhập bằng cách khá: "Mất cái này thì được cái kia. Tôi cảm ơn những vấp ngã đã cho bản thân những bài học, sự trải nghiệm quý giá trong cuộc sống". Hiện gia đình Huyền Anh đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Người đẹp 28 tuổi thừa nhận, cuộc sống của cô an nhiên, không gặp áp lực về kinh tế. Mời độc giả xem video: Những hiện tượng mạng đình đám trong năm 2020 thiếu tài năng, thừa chiêu trò - Nguồn: SaoStar