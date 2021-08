Bà Tân Vlog tái xuất làm trà sữa, các cháu "xỉu up xỉu down"

Trên Facebook mới đây, bà Tân Vlog gây chú ý khi "nhá hàng" món mới. Đó là một cốc trà sữa trân châu siêu to khổng lồ. "Check in" bên sản phẩm, hiện tượng mạng đến từ Bắc Giang tiện giới thiệu về cô cháu gái sinh năm 2000. Dù chỉ mới "nhá sản phẩm" bằng hình ảnh song bài viết của bà Tân đã thu hút về tương tác cực lớn. Ai cũng bày tỏ "hóng" ngày clip về quá trình làm món trà sữa khổng lồ xuất hiện trên kênh bà Tân Vlog. Song với hình ảnh bà Tân chia sẻ, mọi người phần nào cũng thấy được hình thù về món thức uống lần này. Đáng chú ý, hầu hết những ai khi nhìn thấy cốc trà sữa đều tưởng bà Tân "đổ bê tông", "chát xi măng" mời các cháu ăn, bởi màu của nước uống bà làm quá đặc biệt. "Cháu tưởng nhà bà trộn hồ để xây nhà", "Nhìn như bê tông trộn sỏi vụn", "Trà sữa xi măng hả bà", "Màu nó i chang cái tường nhà con",... cư dân mạng phản ứng sau màn nhá hàng cốc trà sữa của bà Tân Vlog. Nhận về nhiều bình luận thắc mắc, bà Tân sau đó phải giải thích: "Đây là cốc trà sữa than tre của bà, may là nó chưa đen sì các cháu ạ". Đây không phải lần đầu tiên bà Tân cho ra lò các món có hình thù, màu sắc kỳ lạ. Trước đó, khi làm món khoai mỡ chiên giòn, bà Tân khiến người xem liên tưởng đến một hình ảnh nhạy cảm khác. Ngoài ra, bà Tân nhiều lần bị lên án nấu nướng mất vệ sinh. Khoảnh khắc bà để chú chó liếm chiếc đĩa đang dùng gây tranh cãi. Hình ảnh dùng tay không chế biến món ăn của bà Tân Vlog từng khiến nhiều người phải bức xúc.

