Bà Tân Vlog giờ ra sao khi bị cho rằng “hết thời“?

Hơn 4 năm trước, bà Tân Vlog (tên thật Nguyễn Thị Tân, sống tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là nhân vật từng khuynh đảo cõi mạng với kênh YouTube chuyên nấu các món ăn theo phong cách "siêu to khổng lồ". Không chỉ tạo ra những món ăn "siêu to khổng lồ", bà Tân còn tạo nên vô vàn những câu nói viral khắp cõi mạng thời một thờ như: "Xin chào các cháu", "cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng", "các cháu có thấy bà ngầu không"... Thời kì hoàng kim, bà Tân Vlog từng làm nên kỳ tích khi cán mốc 1 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube và đạt nút vàng chỉ sau 13 ngày hoạt động. Người phụ nữ quê Bắc Giang này còn xác lập kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam". Ở thời điểm hiện tại, sau 4 năm gây sốt các video của bà Tân Vlog không còn đạt hàng triệu view như trước. Cụ thể khi theo dõi trên kênh Youtube, các clip gần đây chỉ hút về hàng chục ngàn, cao cũng chỉ hơn 100 ngàn lượt xem. Để thu hút thêm lượt view, nữ Youtuber ẩm thực này còn tạo thêm kênh phụ với tên gọi "Bà Tân Vê Lốc" được tạo ra 11 tháng trước, tuy nhiên lượt đăng ký cũng chỉ "bết bát" với hơn 16.000 người đăng ký và hơn chục video được đăng tải. Hiện tại, khi cơn sóng nổi tiếng đã qua, bà Tân hiện ít sản xuất clip mà trở về cuộc sống của một nông dân bình thường, chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Trên fanpage, các clip nấu các món ăn "siêu to khổng lồ" vẫn sản xuất nhưng số lượng ngày càng ít, lượt xem giảm nhiều. Dù không còn "hái ra tiền" từ việc sáng tạo nội dung như trước, nhưng với nền tảng đã có sẵn bà Tân Vlog vẫn sống ổn với thu nhập do YouTube mang lại. Từng chia sẻ với báo Dân trí, bà Tân cho biết: "Thời điểm bất ngờ thành hiện tượng mạng, hàng ngày ngoài việc nấu ăn để làm clip, bà vẫn duy trì công việc đồng áng, chăn nuôi cùng gia đình như bình thường. Vậy nên lúc thoái trào, không mấy khi ghi hình, livestream nữa, cuộc sống thường nhật với bà cũng... không khác mấy". Không còn nổi tiếng như xưa, bà Tân Vlog giờ đây trở về với cuộc sống bình dị của một người nông dân chân chất. Ảnh: Tổng hợp

Hơn 4 năm trước, bà Tân Vlog (tên thật Nguyễn Thị Tân, sống tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) là nhân vật từng khuynh đảo cõi mạng với kênh YouTube chuyên nấu các món ăn theo phong cách "siêu to khổng lồ". Không chỉ tạo ra những món ăn "siêu to khổng lồ", bà Tân còn tạo nên vô vàn những câu nói viral khắp cõi mạng thời một thờ như: "Xin chào các cháu", "cuộc đời bà gần 60 nồi bánh chưng", "các cháu có thấy bà ngầu không"... Thời kì hoàng kim, bà Tân Vlog từng làm nên kỳ tích khi cán mốc 1 triệu người đăng ký theo dõi trên YouTube và đạt nút vàng chỉ sau 13 ngày hoạt động. Người phụ nữ quê Bắc Giang này còn xác lập kỷ lục "Người phụ nữ là nông dân được nút vàng YouTube trong thời gian nhanh nhất tại Việt Nam". Ở thời điểm hiện tại, sau 4 năm gây sốt các video của bà Tân Vlog không còn đạt hàng triệu view như trước. Cụ thể khi theo dõi trên kênh Youtube, các clip gần đây chỉ hút về hàng chục ngàn, cao cũng chỉ hơn 100 ngàn lượt xem. Để thu hút thêm lượt view, nữ Youtuber ẩm thực này còn tạo thêm kênh phụ với tên gọi "Bà Tân Vê Lốc" được tạo ra 11 tháng trước, tuy nhiên lượt đăng ký cũng chỉ "bết bát" với hơn 16.000 người đăng ký và hơn chục video được đăng tải. Hiện tại, khi cơn sóng nổi tiếng đã qua, bà Tân hiện ít sản xuất clip mà trở về cuộc sống của một nông dân bình thường, chủ yếu làm ruộng và chăn nuôi. Trên fanpage, các clip nấu các món ăn "siêu to khổng lồ" vẫn sản xuất nhưng số lượng ngày càng ít, lượt xem giảm nhiều. Dù không còn "hái ra tiền" từ việc sáng tạo nội dung như trước, nhưng với nền tảng đã có sẵn bà Tân Vlog vẫn sống ổn với thu nhập do YouTube mang lại. Từng chia sẻ với báo Dân trí, bà Tân cho biết: "Thời điểm bất ngờ thành hiện tượng mạng, hàng ngày ngoài việc nấu ăn để làm clip, bà vẫn duy trì công việc đồng áng, chăn nuôi cùng gia đình như bình thường. Vậy nên lúc thoái trào, không mấy khi ghi hình, livestream nữa, cuộc sống thường nhật với bà cũng... không khác mấy". Không còn nổi tiếng như xưa, bà Tân Vlog giờ đây trở về với cuộc sống bình dị của một người nông dân chân chất. Ảnh: Tổng hợp