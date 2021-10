Bà Phương Hằng nói lý do “cạch mặt” Nhâm Hoàng Khang gây chú ý

Cách đây ít ngày, Nhâm Hoàng Khang, người được biết đến với biệt danh "cậu IT" đã bị bắt ở Cần Thơ để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản gây chú ý trên MXH. Là một người từng có quan hệ với "cậu IT", mới đây bà Phương Hằng đã có những chia sẻ mới xung quanh vụ việc, đồng thời tiết lộ lý do bà "cạch mặt" với Nhâm Hoàng Khang. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng từng treo thưởng 1 tỷ cho ai tìm ra thông tin một antifan bôi nhọ danh dự gia đình, Nhâm Hoàng Khang đã chủ động liên lạc và cung cấp danh tính của người kia. Tuy nhiên, "cậu IT" lại từ chối nhận tiền thưởng, Nhâm Hoàng Khang sau đó ẩn ý khoe việc bản thân có thể xâm nhập vào tài khoản cá nhân và mạng máy tính của người khác dễ dàng. Sau những sự việc này nữ CEO Đại Nam phát hiện ra chuyện Khang là một người không đơn giản, khi anh chàng biết xâm nhập tài khoản cá nhân. Từ đây mà bản thân bà Phương Hằng cũng không muốn dính líu đến nam IT. Sau đó, bà Hằng công khai cắt đứt mọi mối quan hệ với Khang trên mạng xã hội. Bài đăng treo thưởng 1 tỷ của bà Phương Hằng đã hé lộ lý do nữ CEO và nam IT "cạch mặt" nhau dù trước đó từng khá thân. Được một thời gian, khi một số tin nhắn Zalo của mình bị rò rỉ, bà Hằng nghi Nhâm Hoàng Khang là người đứng sau mọi chuyện. Sau đó, cả 2 đã có những lời công kích gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, theo thông tin trên MXH cho biết "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang là người vô cùng thân thiết với bà Phương Hằng, đến mức từng nhắn tin khuyên nữ CEO xây dựng hình ảnh qua cách tạo dáng chụp ảnh. Vậy mà chỉ 1 tháng trước khi bị bắt, người này bất ngờ "quay xe", công khai đấu tố với bà Nguyễn Phương Hằng trên trang cá nhân. Nhâm Hoàng Khang còn giúp nữ CEO tìm ra bằng chứng Hoài Linh chưa giải ngân 14 tỷ đồng, khiến nghệ sĩ này lên tiếng xác nhận, xin lỗi mạnh thường quân,… Trong suốt tháng 9, phía Nhâm Hoàng Khang và bà Phương Hằng thường xuyên có lời qua tiếng lại trên mạng xã hội. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

