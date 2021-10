Bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ hành động của vợ Nhâm Hoàng Khang

Mới đây, trong buổi trò chuyện vào tối ngày 114/10, bà Phương Hằng bất ngờ tiết lộ một số thông tin cá nhân về Nhâm Hoàng Khang sau khoảng thời gian "cậu IT" này vướng vào vòng lao lý. Cụ thể, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ: "Quý vị thấy Nhâm Hoàng Khang không, bây giờ vợ nó làm đơn ly dị nó. Đang có vợ, có con, đang sống yên lành không muốn, muốn thể hiện mình là anh hùng mạng." Cùng với đó, bà chủ khu du lịch Đại Nam ũng bày tỏ sự tiếc nuối với cuộc đời của Nhâm Hoàng Khang. Bà Phương Hằng bày tỏ sự tiếc nuối khi "cậu IT" phải lãnh hậu quả do mình tạo ra, giờ có "khóc lóc van xin" cũng không thể thay đổi Bà chủ Đại Nam có nói: "Vợ đẹp con mới có mấy tháng, vào không biết khi nào ra. Cuộc đời chỉ vậy thôi, một sớm một chiều, một gang một tấc thôi là đi xa không biết ngày nào về. Bây giờ có khóc lóc van xin về nhà nuôi vợ nuôi con, để sống một cuộc đời bình yên cháo rau cũng không được." Bên cạnh việc tiết lộ về hành động của vợ Nhâm Hoàng Khang, bà Phương Hằng cũng đưa ra lời khuyên và cảnh tỉnh cho giới trẻ về những phát ngôn và hành vi trên mạng xã hội. Cụ thể, bà Phương Hằng có nói: "Nên mấy em còn trẻ thích lên ăn thua trên cộng đồng mạng. Mạng là ảo nhưng công an là thật, ở tù là thật." Mặc dù thông tin bà Phương Hằng tiết lộ về hành động của vợ Nhâm Hoàng Khang sau khi "cậu IT" vướng vào vòng lao lý nhưng hiện người trong cuộc chưa lên tiếng. Vậy nên nhiều người vẫn hoài nghi về vấn đề này. Trước đó, vào ngày 4/10, Cục Cảnh sát Hình sự (C02) - Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ Nhâm Hoàng Khang (Q. Tân Bình, TP.HCM) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Nhâm Hoàng Khang khi đó đã bị bắt giữ tại Cần Thơ. Theo nhiều nguồn tin được chia sẻ, Nhâm Hoàng Khang có hành vi đột nhập vào một mạng máy tính liên quan đến cờ bạc, sau đó quay sang tống tiền đường dây này, nhận 400 triệu đồng. Mời độc giả xem video: Trang Trần 'trở mặt 180 độ', bất ngờ lên tiếng bênh vực con dâu nhà bà Nguyễn Phương Hằng - Nguồn: SaoStar

