Âu Hà My khoe ảnh đi Thái Lan, nhan sắc "mẫu thân gây chú ý

Sau cuộc tình ồn ào với nam diễn viên Trọng Hưng, Âu Hà My kín tiếng hơn trên MXH. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ những bức ảnh du lịch tại Thái Lan và ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen. Không chỉ thu hút sự chú ý bằng nhan sắc của mình, Âu Hà My cũng để lộ nhan sắc của mẹ đẻ mình trong những bức ảnh đi du lịch Thái Lan. Dưới phần bình luận, netizen không khỏi trầm trò trước nhan sắc "mẫu thân" của Âu Hà My. Đa phần, những comment đều khen ngợi hết lời. Trên trang cá nhân của mình, Âu Hà My cũng để ảnh bìa với mẹ đẻ. Âu Hà My và mẹ đẻ xuất hiện trong một sự kiện được chính cô nàng từng đăng tải lên trang cá nhân. Cuộc sống của Âu Hà My hậu ly hôn diễn viên Trọng Hưng được nhiều người quan tâm. Cô vừa đi dạy, vừa học lên để nâng cao trình độ và kinh doanh. Âu Hà My nổi tiếng với ảnh chụp khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nàng không chỉ xinh mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ, đang nộp hồ sơ để thi Tiến sĩ. Âu Hà My từng hẹn hò sao nhí Hà Duy - con trai của nghệ sĩ Hương Dung nhưng hủy hôn phút chót. Sau đó, cô kết hôn với diễn viên Trọng Hưng và đổ vỡ chỉ sau 11 tháng sống chung.

Sau cuộc tình ồn ào với nam diễn viên Trọng Hưng, Âu Hà My kín tiếng hơn trên MXH. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ những bức ảnh du lịch tại Thái Lan và ngay lập tức thu hút sự chú ý của netizen. Không chỉ thu hút sự chú ý bằng nhan sắc của mình, Âu Hà My cũng để lộ nhan sắc của mẹ đẻ mình trong những bức ảnh đi du lịch Thái Lan. Dưới phần bình luận, netizen không khỏi trầm trò trước nhan sắc "mẫu thân" của Âu Hà My. Đa phần, những comment đều khen ngợi hết lời. Trên trang cá nhân của mình, Âu Hà My cũng để ảnh bìa với mẹ đẻ. Âu Hà My và mẹ đẻ xuất hiện trong một sự kiện được chính cô nàng từng đăng tải lên trang cá nhân. Cuộc sống của Âu Hà My hậu ly hôn diễn viên Trọng Hưng được nhiều người quan tâm. Cô vừa đi dạy, vừa học lên để nâng cao trình độ và kinh doanh. Âu Hà My nổi tiếng với ảnh chụp khi còn là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô nàng không chỉ xinh mà còn có bảng thành tích học tập đáng nể. Sau khi ra trường, Hà My được giữ lại làm giảng viên dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Được biết, Âu Hà My đã hoàn thành việc học Thạc sĩ, đang nộp hồ sơ để thi Tiến sĩ. Âu Hà My từng hẹn hò sao nhí Hà Duy - con trai của nghệ sĩ Hương Dung nhưng hủy hôn phút chót. Sau đó, cô kết hôn với diễn viên Trọng Hưng và đổ vỡ chỉ sau 11 tháng sống chung.