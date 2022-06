Anh trai Xoài Non hiếm hoi lộ diện, netizen tới tấp vào xin cưới

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ nên mỗi lần hot girl Xoài Non khoe ảnh cùng bố mẹ hay anh trai, cư dân mạng đều trầm trồ, xuýt xoa về nhan sắc cực phẩm của gia đình gái xinh này. Mới đây, hot girl Sài thành này có mặt trong những hình ảnh của anh trai đăng tải trên trang cá nhân. Đây là một trong số những lần hiếm hoi hai anh em xuất hiện bên nhau nên đặc biệt thu hút sự chú ý của netizen. Trong ảnh, cả Xoài Non và anh trai đều ăn mặc khá thoải mái trong các bộ đồ thể thao. Hai anh em nhắng nhít check-in còn không ngại ngần trêu đùa nhau, cười một cách thả ga. Dù ảnh chụp từ phía xa, không căn chỉnh quá nhiều về góc chụp nhưng ai cũng nhật xét cả Xoài Non và anh trai đều sở hữu ngoại hình cực phẩm. Sau khi anh trai hot girl Xoài Non lộ diện, hội chị em nhanh chóng vào xin thông tin cũng như muốn ứng tiền làm dâu nhà Xoài Non. Tìm hiểu trên trang cá nhân được biết, anh trai của Xoài Non có tên Phạm Quốc Khánh. Quốc Khánh từng là sinh viên của trường Đại học Luật TP HCM và hiện đang có công việc kinh doanh riêng. Không chỉ có đường nét gương mặt sắc nét như Xoài Non, Quốc Khánh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang trẻ trung, đa dạng. Mối quan hệ của hai anh em Xoài Non khá tốt mặc dù cả hai thường xuyên sống xa nhau. Trước đó, Xoài Non tiết lộ một trong số những hình xăm trên người mình có chữ cái đầu là tên viết tắt của anh trai. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

Xoài Non tên thật Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002 nổi tiếng trên MXH nhờ sở hữu gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao, làn da trắng và nụ cười tươi. Hưởng nhiều nét đẹp từ cha mẹ nên mỗi lần hot girl Xoài Non khoe ảnh cùng bố mẹ hay anh trai, cư dân mạng đều trầm trồ, xuýt xoa về nhan sắc cực phẩm của gia đình gái xinh này. Mới đây, hot girl Sài thành này có mặt trong những hình ảnh của anh trai đăng tải trên trang cá nhân. Đây là một trong số những lần hiếm hoi hai anh em xuất hiện bên nhau nên đặc biệt thu hút sự chú ý của netizen. Trong ảnh, cả Xoài Non và anh trai đều ăn mặc khá thoải mái trong các bộ đồ thể thao. Hai anh em nhắng nhít check-in còn không ngại ngần trêu đùa nhau, cười một cách thả ga. Dù ảnh chụp từ phía xa, không căn chỉnh quá nhiều về góc chụp nhưng ai cũng nhật xét cả Xoài Non và anh trai đều sở hữu ngoại hình cực phẩm. Sau khi anh trai hot girl Xoài Non lộ diện, hội chị em nhanh chóng vào xin thông tin cũng như muốn ứng tiền làm dâu nhà Xoài Non. Tìm hiểu trên trang cá nhân được biết, anh trai của Xoài Non có tên Phạm Quốc Khánh. Quốc Khánh từng là sinh viên của trường Đại học Luật TP HCM và hiện đang có công việc kinh doanh riêng. Không chỉ có đường nét gương mặt sắc nét như Xoài Non, Quốc Khánh còn gây ấn tượng bởi gu thời trang trẻ trung, đa dạng. Mối quan hệ của hai anh em Xoài Non khá tốt mặc dù cả hai thường xuyên sống xa nhau. Trước đó, Xoài Non tiết lộ một trong số những hình xăm trên người mình có chữ cái đầu là tên viết tắt của anh trai. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News