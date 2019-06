An Japan và loạt hot girl có nhan sắc ngày càng khác lạ

An Japan (Lê Ngọc Hoài An, sinh năm 1996) là hot girl Hà thành nằm trong "bộ ba sát thủ" đình đám một thời. Sau gần 10 năm được giới trẻ biết đến, cô chọn cách sống khép kín và ít chia sẻ đời tư lên mạng xã hội. An Japan được dân mạng chú ý vì ngoại hình ngày càng "Tây", nhất là đôi mắt to tròn và sống mũi cao dài. Mới đây, cô vào tham gia vào sitcom Mỹ nhân chiến, đánh dấu sự trở lại trong lĩnh vực diễn xuất. Những bức ảnh gần đây trên trang cá nhân của An Japan được dân mạng nhận xét có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn mới nổi tiếng. "Thấy An ngày càng giống Park Bom (cựu thành viên nhóm 2NE1), không biết có đụng chạm dao kéo không?", @ajoseph bình luận. Một số người lại nói do cô gầy hơn nên có gương mặt thanh thoát và "Tây" hơn lúc trước. Phí Phương Anh (sinh năm 1997, Hà Nội) là quán quân chương trình The Face Việt Nam 2016. Thời điểm đó, học trò HLV Hồ Ngọc Hà gây chú ý với ngoại hình mảnh khảnh và gương mặt ưa nhìn. Sau cuộc thi, cô xuất hiện nhiều trong vai trò mẫu ảnh và làm gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng. Thời gian gần đây, gương mặt cô bị nhận xét khác lạ so với giai đoạn đăng quang cuộc thi Gương mặt thương hiệu mùa đầu tiên. "Đôi môi của Phương Anh nhìn khác quá, nhìn vào giật mình cứ ngỡ bạn ấy đăng hình người nào đó", @q.ngoc bình luận. Một số người lại cho rằng việc thay đổi ngoại hình của quán quân The Face là điều bình thường. "Mình nghĩ do Phí Phương Anh tăng cân nên đường nét trên gương mặt khác hơn. Trong nhiều bức ảnh, gương mặt của bạn ấy vẫn như thế mà", @jennifer_p nói. Nguyễn Bạch Tú Hảo (sinh năm 1996, Khánh Hòa) được dân mạng chú ý khi đoạt ngôi vị quán quân cuộc thi Gương mặt thương hiệu 2017. Sau chương trình, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực mẫu ảnh, chụp lookbook và tham gia các sự kiện thời trang. Những bức ảnh gần đây của Tú Hảo bị dân mạng nói "nhìn không ra". Nhiều người nói cô quá giống Châu Bùi - fashionista nổi tiếng Hà thành. Thậm chí, một số tài khoản còn nhầm lẫn quán quân Gương mặt thương hiệu đăng ảnh đồng nghiệp lên trang cá nhân. Dân mạng cho rằng so với giai đoạn vừa đoạt ngôi vị cao nhất tại The Face 2017, nhan sắc và gout thời trang của hot girl sinh năm 1996 có sự thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, ở nhiều bức ảnh, nhiều người nói vẫn nhận ra Tú Hảo với phong cách "môi hở" mang thương hiệu của cô.

