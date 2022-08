Ái nữ đại gia thuỷ sản khoe ảnh thời "ơ kìa", netizen bất ngờ

Ảnh thời ô kìa luôn là một điều gì đó khiến ai nấy chỉ muốn giấu đi. Thế nhưng mới đây, Ngọc Thanh Tâm đã tự khui lại hình cách đây 17 năm. Đăng ảnh so sánh nhan sắc từ ngày xửa ngày xưa với hiện tại bên người bạn, nữ rich kid hóm hỉnh: "Năng lượng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác". Thời điểm đó Ngọc Thanh Tâm mới 12 tuổi, sở hữu vẻ ngoài dễ thương cùng thân hình mũm mĩm. Ngắm nhìn ái nữ hội con nhà giàu thời ô kìa dân tình ngỡ ngàng, bày tỏ sẽ chẳng nhận ra nếu hình ảnh không do chính chủ tự đăng. Dù nhan sắc khi ấy của ái nữ đại gia thủy sản chưa được đánh giá cao song cô nàng vẫn xứng đáng điểm cộng cho sự tự tin của bản thân. Nhưng chỉ 2 năm sau, nữ diễn viên đã "lột xác" thành thiếu nữ với thân hình gọn gàng hơn. Hình ảnh ghi lại Thanh Tâm lúc 14-15 tuổi. Tự tin về ngoại hình, Ngọc Thanh Tâm bắt đầu nung nấu nhiều ước mơ lớn trong cuộc đời. Bắt đầu từ năm 17 - 18 tuổi, Ngọc Thanh Tâm thường xuyên tham gia các cuộc thi do trường lớp tổ chức và đạt được những thành tích cao. So sánh rich kid của ngày ấy - bây giờ phải nói cô nàng đã có một cuộc cách mạng nhan sắc đáng nể. Ở tuổi 29, Thanh Tâm ngày càng xinh đẹp, sang chảnh và quyến rũ hơn nhiều. Ngọc Thanh Tâm thường xuyên khoe những bức ảnh đồ hiệu lên MXH. Cô nàng từng gây sốt khi khoe bức ảnh chiếc quần đùi lên tới mấy chục triệu đồng.

