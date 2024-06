Á hậu mê bóng đá Huyền My hiếm hoi diện bikini

Vài năm gần đây, Á hậu Huyền My hạn chế các hoạt động showbiz, tập trung vai trò MC chương trình thể thao My Club. Trên trang cá nhân, Nguyễn Trần Huyền My thường cập nhật công việc và các chuyến du lịch cùng gia đình. Mới đây, sau nhiều năm Á hậu Việt Nam 2014 hiếm hoi khoe vóc dáng cực kỳ săn chắc và quyến rũ bên bể bơi. Sau 10 năm giành Á hậu, sắc vóc của người đẹp gốc Hà thành được đánh giá ngày càng nóng bỏng. Nhiều người tưởng rằng Huyền My phải ăn uống kiêng khem rất khắt khe để giữ dáng, tuy nhiên cô lại tiết lộ điều hoàn toàn ngược lại. Theo đó, người đẹp ăn uống rất thoải mái và không hề theo một chế độ giảm cân nào. Tuy nhiên, bí quyết giúp cho Huyền My giữ vóc dáng thon gọn, quyến rũ lại là đi tập golf. Chính bộ golf đã rèn luyện cho cô sự dẻo dai, sức bền và là một cách để đốt năng lượng rất tuyệt vời. Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Tại thời điểm mới được chú ý tới, Huyền My sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 83 - 62 - 93.

Vài năm gần đây, Á hậu Huyền My hạn chế các hoạt động showbiz, tập trung vai trò MC chương trình thể thao My Club. Trên trang cá nhân, Nguyễn Trần Huyền My thường cập nhật công việc và các chuyến du lịch cùng gia đình. Mới đây, sau nhiều năm Á hậu Việt Nam 2014 hiếm hoi khoe vóc dáng cực kỳ săn chắc và quyến rũ bên bể bơi. Sau 10 năm giành Á hậu, sắc vóc của người đẹp gốc Hà thành được đánh giá ngày càng nóng bỏng. Nhiều người tưởng rằng Huyền My phải ăn uống kiêng khem rất khắt khe để giữ dáng, tuy nhiên cô lại tiết lộ điều hoàn toàn ngược lại. Theo đó, người đẹp ăn uống rất thoải mái và không hề theo một chế độ giảm cân nào. Tuy nhiên, bí quyết giúp cho Huyền My giữ vóc dáng thon gọn, quyến rũ lại là đi tập golf. Chính bộ golf đã rèn luyện cho cô sự dẻo dai, sức bền và là một cách để đốt năng lượng rất tuyệt vời. Huyền My sinh năm 1995 tại Hà Nội, giành ngôi vị Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014 khi đang là sinh viên Học viện thời trang London. Tại thời điểm mới được chú ý tới, Huyền My sở hữu chiều cao 1m74 và số đo ba vòng 83 - 62 - 93.