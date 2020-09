Á hậu Huyền My bất ngờ dính tin đồn với hot boy sân cỏ?

Là một trong những chàng cầu thủ có vẻ ngoài điển trai, những câu chuyện ngoài sân cỏ của Nguyễn Trọng Đại luôn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Mới đây, những hình ảnh thân mật của chân sút sinh năm 1997 với Á hậu Huyền My tại trận chung kết Cúp Quốc gia 2020 đã khiến nhiều fan hâm mộ nhớ tới khoảnh khắc của hot boy sân cỏ và bạn gái trước Ngọc Ánh. Xuất hiện trên sân cỏ để theo dõi màn tranh đấu giữa 2 đội bóng Viettel FC và Hà Nội, người đẹp Huyền My mặc áo khoác đỏ, trang điểm nhẹ nhàng, liên tục tỏa sáng 1 góc sân với nụ cười rạng rỡ. Khi trận đấu kết thúc, Huyền My nán lại để gặp gỡ và trò chuyện với Trọng Đại. Cả hai buôn chuyện với nhau khoảng 10 phút, trước khi Á hậu xuống sân để xin một kiểu ảnh với cầu thủ Viettel FC. Cả hai sau đó cùng nhau ra về do Trọng Đại không về chung xe với những người đồng đội khác. Sự thân mật của cặp chị em này đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá, không ít người không khỏi băn khoăn liệu giữa Trọng Đại và Á hậu đình đám có mối quan hệ đặc biệt nào khác hay không? Trước đó, cầu thủ điển trai này đã từng có mối tình đẹp với Ngọc Ánh. Khi chàng là một cầu thủ tài năng, còn nàng là hot girl xinh đẹp, từng là thí sinh của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên không lâu sau đó, Ngọc Ánh lại có hàng loạt động thái úp mở về chuyện chia tay của cả hai. Về phía Trọng Đại, anh vẫn follow bạn gái nhưng đã xoá hình ảnh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Trọng Đại được xem là một trong những cầu thủ đào hoa, khi xung quanh anh là nhiều bóng hồng xinh đẹp. Sau khi chia tay Huyền Trang, Trọng Đại bắt đầu mối tình mới cùng hot girl Ngọc Ánh. Trong thời gian hẹn hò, Trọng Đại và Ngọc Ánh đã có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017 - Nguồn: VTV24

