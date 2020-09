Quang Hải mừng sinh nhật Huỳnh Anh, góc chụp của fan ra sao?

Vừa qua, Huỳnh Anh - bạn gái Quang Hải đã có 1 buổi tối ngọt ngào mừng sinh nhật 21 tuổi cùng nến, bánh sinh nhật và hoa. Tuy nhiên, cô nàng không tiết lộ người đi cùng nhưng từ chiếc bóng phản chiếu trên tấm kính cho thấy người chụp ảnh có điểm tương đồng với Quang Hải. Chưa cần đoán già đoán non thì mới đây nhất, fan của chàng tiền vệ đã vô tình bắt gặp cặp đôi trong buổi tối đầy lãng mạn này. Họ đã chụp lại và tung loạt ảnh "hậu trường" của Quang Hải và Huỳnh Anh. Trong ảnh, Quang Hải diện áo phông màu hồng nhạt, quần trắng, giày cũng trắng, đối lập hẳn với bộ đồ màu đen của bạn gái. Ngoài việc "thả" ảnh hẹn hò của Quang Hải và bạn gái, có fan hâm mộ còn bình luận trên Facebook Huỳnh Anh tiết lộ về công việc mà cô nàng luôn giấu kín. Theo tài khoản này cho biết, Huỳnh Anh từng làm gia sư tiếng Anh của con gái mình, là kiểu phụ nữ có học thức và khá thu hút. Bạn gái Quang Hải sau đó đã trả lời "do Covid chia rẽ cô trò mất tiêu" như 1 lời xác nhận. Trước đó, Quang Hải và Huỳnh Anh đã có drama tưởng chừng như họ phải chia tay. Tuy nhiên sau đó chưa được bao lâu thì cả hai lại "thả thính" và có động thái tái hợp. Trong dịp sinh nhật của mình, Huỳnh Anh cũng chia sẻ lên trang cá nhân đã nhận được món quà vô cùng đắt giá từ Quang Hải. Món quà Quang Hải dành tặng bạn gái nhân dịp đặc biệt này là chiếc túi hàng hiệu có giá trị gần 100 triệu đồng. Quang Hải còn nhắn lời ngọt ngào cho Huỳnh Anh: “Mừng ngày đầu tuổi 21 của em”. Không chỉ thế, nam cầu thủ còn công khai đưa tay ôm eo người ấy cực tình tứ. Huỳnh Anh đã có một cuối tuần tuyệt vời cùng người thân, bạn bè đón chào tuổi 21. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Huỳnh Anh chia tay Quang Hải vì lộ tin nhắn nhạy cảm? - Nguồn: NOW GIẢI TRÍ

