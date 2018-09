7 người tử vong do nghi sốc thuốc tại lễ hội âm nhạc, dân mạng nói gì?

Sáng ngày 17/9, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết cơ quan công an điều tra vụ việc 7 người tử vong sau khi tham gia lễ hội âm nhạc tại Công viên nước hồ Tây tối 16/9. Còn trên MXH, nhiều dân mạng ngay lập tức đặt ra nghi vấn những ca tử vong trên có liên quan đến việc sử dụng chất kích thích dẫn đến sốc thuốc. Cụ thể, tối qua (16/9), tại Công viên nước Hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) diễn ra lễ hội âm nhạc điện tử có tên gọi "Du hành mặt trăng". Trong khi diễn ra buổi biểu diễn, nhiều nam nữ thanh niên bất ngờ có biểu hiện lạ, bị ngất đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E, Bệnh viện 354, Bệnh viện Bạch Mai. Theo thông tin ban đầu, 7 người đã tử vong trong lễ hội âm nhạc này trong đó có 1 người chết trước khi vào viện E. Một số hình ảnh được ghi lại về các nạn nhân tại lễ hội âm nhạc hồ Tây, nhiều dân mạng đặt nghi vấn rằng sự cố trên có thể từ việc các bạn trẻ này sử dụng các chất kích thích dạng ma túy như thuốc lắc, cần, cỏ hoặc tài mà dẫn đến tình trạng sốc thuốc và tử vong. Nhiều dân mạng còn chia sẻ thêm rằng, trong các nhạc hội có nhạc điện tử (EDM) trước đây không thiếu những tình trạng các bạn trẻ sử dụng chất kích thích dạng ma túy và khi quá liều dẫn tới sốc thuốc khiến cơ thể rơi vào tình trạng hôn mê và nguy hiểm cho tính mạng. Nickname Hoàng Bình chia sẻ: "Đi mấy đại nhạc hội kiểu có nhạc điện tử như này sợ lắm. Các thanh niên tranh thủ đi "xả thuốc", đã đông thì chớ, các bạn còn hút lấy hút để, mùi khét của cần, cỏ nồng nặc khiến người đứng cạnh cũng buồn nôn. Sốc do chơi quá liều hay nhạc hay, thuốc ngon là chắc rồi". Nickname Văn Tuấn chia sẻ bức ảnh "dân chơi" mang bóng cười vào lễ hội âm nhạc hồ Tây vừa qua, kèm theo dòng bình luận: "BTC thì liên tục nhắc người tham gia không được mang chất kích thích vào trong khuôn viên lễ hội. Nhưng dù có nói nữa thì bóng cười vẫn xuất hiện. Mình đứng cạnh mấy thanh niên phê pha, tay chân múa loạn hết cả lên. Dính vào mặt mình mấy lần nhưng thôi đành. Còn mấy ca tử vong thì mình nghĩ là do chơi quá liều rồi dẫn đến sốc thôi". Hiện tại, cơ quan công an đã phong tỏa hiện trường, Công viên nước Hồ Tây tạm thời đóng cửa dừng phục vụ để các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ điều tra nguyên nhân dẫn tới 7 ca tử vong. Đại diện Công viên nước Hồ Tây thông tin, lễ hội âm nhạc có tên gọi "Du hành mặt trăng" do một đơn vị ngoài thuê địa điểm tại công viên tổ chức vào tối 16/9.

