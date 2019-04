11 bức tranh "cực phũ" nhưng đúng về thế giới chúng ta đang sống

Nhiều người luôn mồm nói yêu động vật và phải bảo vệ chúng nhưng chẳng ngại ngần khoác lên mình những trang phục đắt đỏ được làm từ lông thú. Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi động vật (PETA) từng khẳng định: "Mặc trang phục làm từ lông hay sử dụng đồ da là bạn đang vô tình tắm máu của biết bao con thú vô tội và gián tiếp hủy hoại Trái Đất". Liệu con người có giật mình nghĩ lại khi nghe điều này? Vô cảm là sự trơ lì cảm xúc, thờ ơ, dửng dưng với những hiện tượng, sự việc diễn ra quanh mình. Đáng buồn thay, đó là cách nhiều người đang sống: Ra đường gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không dám lên án, chống lại, nhìn ai đó gặp nạn cũng chẳng tới giúp vì nghĩ rằng người khác sẽ làm điều đó. Ô nhiễm môi trường hiện là một trong những vấn đề nhức nhối nhất mà con người đang phải đối diện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 10 người thì 9 hít phải bầu không khí ô niễm, khiến 7 triệu trẻ sinh non tử vong mỗi năm. Con người không thể than trách ai bởi chính chúng ta đã làm mất đi màu xanh của Trái Đất bằng nhiều hoạt động của mình. Các đại dương trên Trái Đất đang trong tình trạng ô nhiễm nặng nề, kéo theo sự sống của hệ sinh thái biển bị đe dọa. Hàng năm có 8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương khiến 1,5 triệu động vật sống trong môi trường biển chết do ngộ độc, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Người chìa cánh tay ra cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn chưa chắc đã thật lòng muốn làm thế. Có thể, họ chỉ đang lợi dụng người khác để đạt được thứ mình muốn. Dường như cuộc sống hiện đại có muôn màu, nên nhiều người cũng phải có muôn mặt giả tạo để có thể tồn tại trong thế giới này. Mạng xã hội như liều thuốc gây nghiện với nhiều người khi họ quá đắm chìm vào đó, quên đi các giá trị thật tồn tại quanh mình. Nó tạo ra một thế hệ cúi đầu hay sống giả tạo, chỉ biết tìm niềm vui trong thế giới ảo. Tình yêu thời nay bị chi phối quá nhiều bởi các thiết bị công nghệ hay mạng xã hội. Ở cạnh nhau mà đôi lứa chẳng buồn chuyện trò, chỉ cắm đầu vào lướt màn hình. Sống trong xã hội tràn ngập định kiến, phụ nữ luôn phải gồng mình lên để chứng tỏ mình không hề thua kém đàn ông. Họ phải vượt qua nhiều rào cản để chứng minh phụ nữ sinh ra không phải chỉ để làm nội trợ mà có thể cạnh tranh bình đẳng và vươn lên các vị trí lãnh đạo như nam giới. Thời nay, con người chỉ thích phê phán, chỉ trích lẫn nhau và nói lảm nhảm, thay vì thật sự bắt tay vào giải quyết công việc. Việc tốt nghiệp trường đại học danh giá không trở thành chìa khóa vạn năng để người ta có một công việc tốt. Bởi nếu bằng cấp không đi liền với kỹ năng thì đó chỉ là tờ giấy vô giá trị.

Nhiều người luôn mồm nói yêu động vật và phải bảo vệ chúng nhưng chẳng ngại ngần khoác lên mình những trang phục đắt đỏ được làm từ lông thú. Tổ chức Bảo vệ Quyền lợi động vật (PETA) từng khẳng định: "Mặc trang phục làm từ lông hay sử dụng đồ da là bạn đang vô tình tắm máu của biết bao con thú vô tội và gián tiếp hủy hoại Trái Đất". Liệu con người có giật mình nghĩ lại khi nghe điều này? Vô cảm là sự trơ lì cảm xúc, thờ ơ, dửng dưng với những hiện tượng, sự việc diễn ra quanh mình. Đáng buồn thay, đó là cách nhiều người đang sống: Ra đường gặp cái tốt không ủng hộ, thấy cái xấu không dám lên án, chống lại, nhìn ai đó gặp nạn cũng chẳng tới giúp vì nghĩ rằng người khác sẽ làm điều đó. Ô nhiễm môi trường hiện là một trong những vấn đề nhức nhối nhất mà con người đang phải đối diện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cứ 10 người thì 9 hít phải bầu không khí ô niễm, khiến 7 triệu trẻ sinh non tử vong mỗi năm. Con người không thể than trách ai bởi chính chúng ta đã làm mất đi màu xanh của Trái Đất bằng nhiều hoạt động của mình. Các đại dương trên Trái Đất đang trong tình trạng ô nhiễm nặng nề, kéo theo sự sống của hệ sinh thái biển bị đe dọa. Hàng năm có 8 triệu tấn rác thải nhựa được thải ra đại dương khiến 1,5 triệu động vật sống trong môi trường biển chết do ngộ độc, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Người chìa cánh tay ra cứu giúp nhau trong lúc hoạn nạn chưa chắc đã thật lòng muốn làm thế. Có thể, họ chỉ đang lợi dụng người khác để đạt được thứ mình muốn. Dường như cuộc sống hiện đại có muôn màu, nên nhiều người cũng phải có muôn mặt giả tạo để có thể tồn tại trong thế giới này. Mạng xã hội như liều thuốc gây nghiện với nhiều người khi họ quá đắm chìm vào đó, quên đi các giá trị thật tồn tại quanh mình. Nó tạo ra một thế hệ cúi đầu hay sống giả tạo, chỉ biết tìm niềm vui trong thế giới ảo. Tình yêu thời nay bị chi phối quá nhiều bởi các thiết bị công nghệ hay mạng xã hội. Ở cạnh nhau mà đôi lứa chẳng buồn chuyện trò, chỉ cắm đầu vào lướt màn hình. Sống trong xã hội tràn ngập định kiến, phụ nữ luôn phải gồng mình lên để chứng tỏ mình không hề thua kém đàn ông. Họ phải vượt qua nhiều rào cản để chứng minh phụ nữ sinh ra không phải chỉ để làm nội trợ mà có thể cạnh tranh bình đẳng và vươn lên các vị trí lãnh đạo như nam giới. Thời nay, con người chỉ thích phê phán, chỉ trích lẫn nhau và nói lảm nhảm, thay vì thật sự bắt tay vào giải quyết công việc. Việc tốt nghiệp trường đại học danh giá không trở thành chìa khóa vạn năng để người ta có một công việc tốt. Bởi nếu bằng cấp không đi liền với kỹ năng thì đó chỉ là tờ giấy vô giá trị.