1001 cách tránh Covid-19 lây lan, nhìn đến dân Việt Nam ai nấy đều bật cười

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chính phủ nhiều quốc gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, luôn đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh. Chẳng thế mà nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra vì tự bảo vệ bản thân. Để mọi người luôn giữ khoảng cách an toàn, tránh tiếp xúc gần với nhau, tạo điều kiện lây lan Covid-19, Ấn Độ đã nghĩ ra cách đánh dấu vị trí đứng cho mọi người tại các cửa hàng thực phẩm. Việc xếp hàng với khoảng cách chuẩn chỉ cũng được thực hiện tại chợ rau củ. Tất cả đều được cảnh sát giám sát, tránh trường hợp bước ra khỏi vị trí an toàn giữa mọi người. Nhiều quán cơm tại Singapore dựng vách ngăn riêng biệt tại mỗi bàn, các vách ngăn vừa đủ cho một khách hàng duy nhất sử dụng. Cách dựng vách ngăn trên bàn ăn trước đó đã được sử dụng tại Trung Quốc khi nước này bùng dịch Covid-19. Những khách hàng dù đi cùng nhau tới nhà hàng cũng không hề có tiếp xúc thân mật hay có nguy cơ lây lan bệnh dịch. Ở các quốc gia Châu Á, ăn chung và chia sẻ đồ ăn chính là điều kiện để Covid-19 lây lan một cách nhanh chóng. Việc sử dụng những vách ngăn trong suốt trong nhà hàng giúp mọi người vẫn có thể nhìn thấy nhau, giao tiếp nhưng hạn chế gắp thức ăn qua lại, tiếp xúc cơ thể. Tiếp xúc với hàng trăm khách hàng mỗi ngày, tài xế taxi tự bảo vệ bản thân bằng cách đặt các lớp màn chắn xung quanh để tự bảo vệ bản thân. Tại Thái Lan, người dân tự giác giữ khoảng cách an toàn khi ở cạnh nhau. Dù đi chung xe cũng "anh ở đầu sông, em cuối sông" cho cẩn thận, an toàn là trên hết. Dịch bệnh không từ bỏ đam mê, dù thích buôn chuyện nhỏ to nhưng hội "những chiếc loa phường" vẫn giữ khoảng cách an toàn tuyệt đối. Xem thêm clip: NHIỀU BIỆN PHÁP MẠNH CHỐNG DỊCH COVID-19 TỪ 0H NGÀY 28/3 - Nguồn: Youtube

