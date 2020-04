"1001" cách bán hàng mùa COVID-19, an toàn vẫn là trên hết

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip cách bán hàng giữa dịch COVID-19 thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Theo đó, một hiệu thuốc đã nghĩ ra cách cực kỳ thông minh đó chính là để hàng hóa vào một chiếc xe ô tô đồ chơi rồi cho trượt về phía khách hàng, khi muốn trả tiền chỉ cần để tiền vào và trượt xe trở lại là xong. Cách bán hàng này được mọi người vỗ tay rần rần vì sự thông minh, hạn chế tiếp xúc gần một cách tối đa. Trước khi có lệnh đóng cửa các hàng quán, tránh tụ tập nơi đông người thì rất nhiều cơ sở kinh doanh đã áp dụng những cách bán hàng nhưng vẫn an toàn trong thời điểm đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Khách hàng sẽ đứng vào những ô được đánh dấu sẵn, đảm bảo vị trí 2 mét an toàn khi xếp hàng mua đồ. Thay vì đưa trực tiếp bằng tay thì người bán hàng sẽ dùng que, cần câu và yêu cầu người mua đứng bên ngoài hàng rào sắt đã chuẩn bị trước để đảm bảo virus không thể lây lan. Mọi hình thức giao dịch đều phải cách xa ít nhất 2 mét và thông qua vật trung gian để tránh COVID-19 có cơ hội lây lan. "Cách bán hàng rất thông minh nhưng trông buồn cười quá, dù sao cũng mong dịch bệnh sớm qua đi để cuộc sống trở lại bình thường", "Móc vào cần câu mà rơi hay đứt thì sao nhỉ?" - Dân mạng bình luận. Nhiều cửa hàng tạp hóa còn tạo cả một lớp màn chắn an toàn bằng nilong, nhựa trong tại cửa hàng. Dịch vụ gội đầu mùa COVID-19 khiến ai xem cũng phải bật cười. Xem thêm clip: Buôn bán ế ẩm vì Covid-19, tiểu thương Sài Gòn viết đơn xin giảm thuế - Nguồn: Youtube

