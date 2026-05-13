Hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường đuổi đánh nhau

Hai người đàn ông bất ngờ dừng ô tô giữa đường Phạm Văn Đồng, TP HCM, cự cãi rồi lao vào đuổi đánh nhau ngay giữa dòng xe đang lưu thông.

Ngày 13/5, Công an phường Bình Lợi Trung, TP HCM đang xác minh, làm rõ vụ hai người đàn ông đuổi đánh nhau giữa đường xảy ra trên tuyến Phạm Văn Đồng.

Hai người đàn ông lao vào đánh nhau trên đường Phạm Văn Đồng (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông dừng ô tô giữa đường rồi xảy ra cự cãi gay gắt. Sau ít phút lời qua tiếng lại, cả hai lao vào xô xát. Theo nội dung clip, một người cầm theo thanh gỗ, liên tục chửi bới và đuổi đánh đối phương ngay giữa làn xe đang lưu thông, khiến nhiều người đi đường hoảng hốt.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua phường Bình Lợi Trung, theo hướng từ cầu Bình Lợi đi sân bay Tân Sơn Nhất.

Hiện lực lượng công an đang xác minh danh tính, mời hai người đàn ông liên quan đến trụ sở làm việc để xử lý theo quy định.