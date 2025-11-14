Công an TP Hà Nội đã bắt được Mr Hunter tại Philippines

Đối tượng Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) đã bị Công an Hà Nội phối hợp lực lượng Cảnh sát Philippines bắt giữ cùng một số đồng phạm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin như trên tại buổi ra mắt bộ phim truyền hình "Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số" ngày 14/11.

Theo đó, thông tin về kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Mr Pips Phó Đức Nam và Mr Hunter Lê Khắc Ngọ cầm đầu, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam triệt phá trọn vẹn một ổ nhóm lừa đảo công nghệ cao xuyên biên giới, thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng.

Đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter).

Đặc biệt, Công an TP Hà Nội và lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an cùng các cơ quan hữu trách đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Philippines, bắt giữ đối tượng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chuyên án, là Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter). Công an TP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an để sớm hoàn tất các thủ tục dẫn độ Lê Khắc Ngọ về nước.

“Các nước đều đánh giá cao chiến công này khi Việt Nam đã làm được điều mà nhiều quốc gia khác gặp khó khăn trong quá trình điều tra và bắt giữ đối tượng tội phạm công nghệ cao có thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên toàn cầu”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Điều tra cho thấy, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm”.

Năm 2021, Phó Đức Nam cấu kết với Lê Khắc Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hàng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h-21h.

Để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, bước đầu, các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; truy nã quốc tế 4 bị can. Thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô; trong đó mới nhất ngày 24/9, thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90; 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… Tổng trị giá thu hồi khoảng 5.315 tỷ đồng.

Liên quan vụ án trên, Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an cũng đã phối hợp với Interpol bắt giữ Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter) khi đang lẩn trốn tại Thái Lan, có dấu hiệu chuẩn bị bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và phối hợp Cảnh sát Thái Lan để trục xuất Thêu về nước.

Đến 15/8/2025, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cảnh sát Thái Lan và các cơ quan chức năng Việt Nam bắt giữ Ngô Thị Thêu khi đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam (bị Cảnh sát hoàng gia Thái Lan trục xuất về nước).