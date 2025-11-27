Công an tỉnh Thanh Hoá có tân Phó Giám đốc

Chiều 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Kim Duy Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tá Kim Duy Cương nhận nhiệm vụ mới.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Kim Duy Cương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thượng tá Kim Duy Cương là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo cơ bản, có năng lực, trình độ và trưởng thành qua nhiều lĩnh vực công tác.

Trong suốt 29 năm công tác, chủ yếu tại các đơn vị, địa bàn khó khăn, trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, dù ở bất cứ vị trí, lĩnh vực công tác nào, đồng chí cũng luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.