Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung làm Giám đốc Công an Quảng Ninh

Ngày 21/11, tại Công an tỉnh Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Lễ thông báo và công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ cũng đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm đối với Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình; Thượng tá Phạm Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục Trưởng Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Thượng tá Bùi Duy Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung và các cán bộ được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới. Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận thành tích của Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cũng như các cán bộ đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định những thành tích đó góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm yêu cầu, trên cương vị mới, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung cần nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; xây dựng lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tin tưởng, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, tiếp tục chủ động, sáng tạo, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, kế thừa và phát huy thành tích đạt được trong giai đoạn trước, kịp thời tham mưu có hiệu quả với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Lạng Sơn đã tin tưởng, giao trọng trách mới; đồng thời bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân, CBCS lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã luôn đồng hành, giúp đỡ để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian qua.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cam kết nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể lãnh đạo Công an tỉnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vẻ vang, xây dựng Công an tỉnh Quảng Ninh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.