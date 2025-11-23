Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh

Bộ Công an vừa công bố các quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Trong tuần qua, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an nhiều tỉnh gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi lễ, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, cũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung (SN 1978, quê tỉnh Hà Tĩnh) từng công tác tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an với cương vị Phó cục trưởng.

Cũng trong ngày 21/11, tại Công an tỉnh Lạng Sơn, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng- tân Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: Thanh Bình.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Thượng tá Vũ Thanh Tùng và đề nghị tân Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm công tác, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc. Đồng thời, đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn phát huy giá trị tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Tiến Trung, tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 20/11, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Hữu Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Bộ Công an.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Bình.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, sinh năm 1982, quê quán xã Vĩnh Chân, tỉnh Phú Thọ.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình có trình độ Đại học Cảnh sát, Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Quá trình công tác, Thượng tá Cù Quốc Thắng từng giữ các chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh Quảng Ninh như: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng; Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả (cũ); Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.