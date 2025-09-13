Công an Hà Tĩnh giúp người dân nhận lại 200 triệu đồng chuyển nhầm

Sau khi nhận được 200 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm, anh Nguyễn Đình Chiến đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc, đồng thời nhờ tìm người trả lại.

Ngày 13/9, thông tin từ Công an xã Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân trao trả lại 200 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 08/9, anh Nguyễn Đình Chiến (SN 1972, trú tại thôn 6, xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đến Công an xã Thạch Hà trình báo về việc nhận được 200 triệu đồng do người lạ chuyển nhầm vào tài khoản.

Anh Nguyễn Đình Chiến nhờ cơ quan Công an tìm người chuyển khoản nhầm để trả lại.

Ngay sau đó, Công an xã Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, xác định người chuyển nhầm là chị Trần Thị Phượng (SN 1997, trú tại phường Tiền Phong, tỉnh Bắc Ninh).

Sau khi hai bên thống nhất, anh Chiến được hướng dẫn ra ngân hàng MB bank chi nhánh Hà Tĩnh để hoàn tất việc chuyển trả 200 triệu đồng cho chị Phượng.

Nhận lại tài sản, chị Phượng đã gửi lời cảm ơn chân thành tới anh Chiến và lực lượng Công an xã Thạch Hà đã giúp đỡ mình.

