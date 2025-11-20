Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Hà Nội xử lý nam thanh niên bốc đầu xe trên phố Đại La

Tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, qua kiểm tra nam thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ xe.

Gia Đạt

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác 141 CATP Hà Nội vừa xử lý một nam thanh niên điều khiển xe bốc đầu trên phố Đại La.

capture-2452.png
Nam thanh niên điều khiển xe máy có hành bốc đầu.

Trước đó, khoảng 0h10’ ngày 20/11/2025, Tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Đại La phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính người này được xác định N.T.H (SN 2009; trú tại: Tương Mai, Hà Nội).

Qua kiểm tra nam thanh niên trên không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe. Tổ công tác 141 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Tương Mai để điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Nguồn: ĐTHĐT.
#Hà Nội #bốc đầu xe #phố Đại La #công an #xe máy #vi phạm

Bài liên quan

Xã hội

Nam thanh niên bốc đầu xe máy trên đường ở Hà Nội và cái kết

Từ đoạn clip do người dân gửi đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT, lực lượng chức năng Hà Nội đã nhanh chóng xác minh và xử lý thanh niên bốc đầu xe máy.

Ngày 20/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết đã phối hợp cùng Công an xã Phù Đổng lập biên bản xử phạt đối với nam thanh niên điều khiển xe chạy bằng 1 bánh (bốc đầu) trên đường Đặng Công Chất.

1000029693-17635713671642028037262-160-0-966-1290-crop-17635713723482025230470.jpg
Hình ảnh được cắt từ clip.
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý đối tượng điều khiển xe gắn biển giả, bốc đầu trên phố Hà Nội

Tổ công tác Y21/141, Công an thành phố phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 11/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác 141 Công an thành phố vừa xử lý một đối tượng điều khiển xe máy gắn biển kiểm soát giả, có hành vi bốc đầu xe, gây mất trật tự an toàn giao thông trên phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng.

capture-7826.png
Đối tượng cùng tang vật thu giữ.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên cao tốc Vũng Áng – Bùng

Đang lưu thông trên cao tốc Vũng Áng – Bùng, xe đầu kéo bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến phần đầu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Khoảng 9h ngày 9/11, xe đầu kéo đang lưu thông hướng Bắc - Nam, khi đến Km577 cao tốc Vũng Áng - Bùng (đoạn qua xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến phần đầu xe bị thiêu rụi.

Theo người dân cho biết, ngọn lửa bốc lên nhanh, bao trùm phần đầu xe, khói đen cuồn cuộn.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới