Công an Hà Nội xử lý nam thanh niên bốc đầu xe trên phố Đại La

Tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy bốc đầu, qua kiểm tra nam thanh niên trên không xuất trình được giấy tờ xe.

Ngày 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ công tác 141 CATP Hà Nội vừa xử lý một nam thanh niên điều khiển xe bốc đầu trên phố Đại La.

Nam thanh niên điều khiển xe máy có hành bốc đầu.

Trước đó, khoảng 0h10’ ngày 20/11/2025, Tổ công tác Y6/141 làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến Đại La phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy có hành vi bốc đầu. Tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra hành chính. Danh tính người này được xác định N.T.H (SN 2009; trú tại: Tương Mai, Hà Nội).

Qua kiểm tra nam thanh niên trên không xuất trình được đăng ký xe và giấy phép lái xe. Tổ công tác 141 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Tương Mai để điều tra, xử lý theo quy định.

>>> Xem thêm video: Bắt chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt tài sản