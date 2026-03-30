Công an Hà Nội truy tìm Trịnh Xuân Phúc

Theo Công an TP Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang xác minh đơn tố giác Trịnh Xuân Phúc (Sinh năm 1984; thường trú tại: phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2022 dưới hình thức nhận tiền mua chung bất động sản sau đó tự ý bán và không hoàn trả lại tiền.

Trịnh Xuân Phúc. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Quá trình xác minh, cơ quan Công an chưa xác định được đối Trịnh Xuân Phúc hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố quyết định truy tìm đối tượng trên.

Ai biết hoặc nhìn thấy đối tượng Trịnh Xuân Phúc ở đâu thì báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839188222) hoặc qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.