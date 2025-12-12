Hà Nội

Xã hội

2 kho ma túy tại TP HCM trong đường dây xuyên quốc gia bị triệt phá

Đây được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng bị truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Theo Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM

Lực lượng chức năng đồng loạt phá án, bắt quả tang 5 đối tượng tại hai kho hàng ở phường Đông Hòa và xã Đông Thạnh (TP HCM), thu giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp. Đây được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng bị truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Chiều 12/12, tại TP HCM, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1025C.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm, với phương thức tổ chức nhiều tầng nấc, liên kết chặt chẽ trong và ngoài nước.

matuy.jpg
Số lượng lớn ma túy được thu giữ - Ảnh: BCA

C04 đã xác lập Chuyên án 1025C, phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương và cơ quan chức năng nước bạn triển khai biện pháp điều tra.

Sau hơn một tháng trinh sát, Ban chuyên án đã dựng được sơ đồ tổ chức, xác định các đối tượng cầm đầu chỉ đạo vận chuyển ma túy từ nước ngoài, ngụy trang bằng ô tô đưa đến khu vực sát biên giới rồi đưa qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Tại TP HCM, chúng thuê kho hàng để tập kết, chia nhỏ và phân phối cho các nhánh tiêu thụ.

matuy1.jpg
Riêng 2 kho hàng tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 150kg ma túy tổng hợp - Ảnh: BCA

Sáng 10/12, khi đủ căn cứ, Ban chuyên án quyết định chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP HCM, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP.HCM, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại ma túy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án gần đây.

Sau hai mũi tấn công tại TP HCM, lực lượng chức năng đồng loạt truy bắt các đối tượng liên quan tại Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh và nước ngoài.

matuy2.jpg
Điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia này là các đối tượng truy nã quốc tế, điều hành từ nước ngoài - Ảnh: BCA

Tổng cộng 37 nghi phạm bị bắt, trong đó có hai người nước ngoài. Tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều máy móc điều chế ma túy, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy chỉ trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, đường dây đã giao dịch số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của tổ chức tội phạm này.

Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan - Bộ Tài chính đã có quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Hiện, C04 đang tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.

VOV.VN
Bài liên quan

Xã hội

Công an Hà Nội truy nã 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy và lừa đảo

Công an TP Hà Nội đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy tội Mua bán trái phép chất ma túy và Bùi Thu Huyền về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 11/12, Công an TP Hà Nội cho biết đang truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy (SN 1988; thường trú trước đây tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn; nay là xã Đa Phúc, TP. Hà Nội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

1.jpg
Quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Văn Lũy.
Xem chi tiết

Xã hội

Công an Hải Phòng cảnh báo về loại ma túy mới kịch độc, gấp 50 lần heroin

Theo cơ quan chức năng, Fentanyl là loại ma túy tổng hợp có độc tính rất cao, gấp 100 lần so với morphine và gấp 50 lần so với heroin.

Ngày 11/12, Công an TP Hải Phòng có thông tin cảnh báo về việc xuất hiện loại ma túy mới kịch độc, độc tính gấp 100 lần so với morphine và gấp 50 lần so với heroin. Trước đó, ngày 23/11/2025, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP. Hà Nội triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn do Nguyễn Anh Tuấn (sinh 1994, trú tại Hà Nội) cầm đầu.

3-8992.jpg
Công an Hải Phòng Cảnh báo xuất hiện loại ma túy mới kịch độc.
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt giữ nhóm thanh niên ở Đà Nẵng pha chế tinh dầu ma túy bán cho 'con nghiện'

Lực lượng chức năng Đà Nẵng vừa bắt giữ nhóm đối tượng tổ chức sang chiết, pha chế tinh dầu ma túy cho vào các chai lọ nhỏ rồi bán cho các con nghiện.

Ngày 8/12, thông tin từ Đồn biên phòng Non Nước, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng, cho biết, đơn vị vừa tạm giữ một nhóm thanh niên, tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 17h15 ngày 5/12, tại ngã ba đường Thủy Sơn 1 giao với đường Thủy Sơn 2 (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn biên phòng Non Nước) đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quang Hải (SN 2000, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) đang giao một lọ tinh dầu ma túy cho đối tượng Huỳnh Bá Phong (SN 2002, trú tại phường Ngũ Hành Sơn), thu số tiền 300.000 đồng.

Xem chi tiết

