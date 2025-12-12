2 kho ma túy tại TP HCM trong đường dây xuyên quốc gia bị triệt phá

Đây được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng bị truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Lực lượng chức năng đồng loạt phá án, bắt quả tang 5 đối tượng tại hai kho hàng ở phường Đông Hòa và xã Đông Thạnh (TP HCM), thu giữ hơn 100kg ma túy tổng hợp. Đây được xác định là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng bị truy nã quốc tế điều hành từ nước ngoài.

Chiều 12/12, tại TP HCM, Bộ Công an tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 1025C.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) - Bộ Công an phát hiện dấu hiệu hoạt động của một đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm, với phương thức tổ chức nhiều tầng nấc, liên kết chặt chẽ trong và ngoài nước.

Số lượng lớn ma túy được thu giữ - Ảnh: BCA

C04 đã xác lập Chuyên án 1025C, phối hợp lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương và cơ quan chức năng nước bạn triển khai biện pháp điều tra.

Sau hơn một tháng trinh sát, Ban chuyên án đã dựng được sơ đồ tổ chức, xác định các đối tượng cầm đầu chỉ đạo vận chuyển ma túy từ nước ngoài, ngụy trang bằng ô tô đưa đến khu vực sát biên giới rồi đưa qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam.

Tại TP HCM, chúng thuê kho hàng để tập kết, chia nhỏ và phân phối cho các nhánh tiêu thụ.

Riêng 2 kho hàng tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã thu giữ gần 150kg ma túy tổng hợp - Ảnh: BCA

Sáng 10/12, khi đủ căn cứ, Ban chuyên án quyết định chọn một mắt xích quan trọng trong đường dây tại Việt Nam làm khâu đột phá.

Tại kho ở khu phố Ngãi Thắng, phường Đông Hòa, TP HCM, lực lượng chức năng bắt quả tang 3 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 93kg ma túy tổng hợp và 10 bánh heroin.

Mũi tấn công thứ hai tại kho hàng ở đường Phạm Thị Giây, xã Đông Thạnh, TP.HCM, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ 2 đối tượng; thu giữ 43kg ma túy tổng hợp và 300 gói ma túy dạng nước vui - loại ma túy đang xuất hiện ngày càng nhiều trong các vụ án gần đây.

Sau hai mũi tấn công tại TP HCM, lực lượng chức năng đồng loạt truy bắt các đối tượng liên quan tại Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh và nước ngoài.

Điều hành đường dây ma túy xuyên quốc gia này là các đối tượng truy nã quốc tế, điều hành từ nước ngoài - Ảnh: BCA

Tổng cộng 37 nghi phạm bị bắt, trong đó có hai người nước ngoài. Tang vật thu giữ gồm 174 kg ma túy tổng hợp, 10 bánh heroin, 300 gói ma túy dạng nước vui, nhiều máy móc điều chế ma túy, 3 khẩu súng, 15 viên đạn, 4 ô tô và nhiều tài liệu liên quan.

Kết quả xác minh cho thấy chỉ trong 3 tháng, từ tháng 7 đến tháng 10/2025, đường dây đã giao dịch số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của tổ chức tội phạm này.

Ghi nhận thành tích các tập thể, cá nhân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đã có thư khen, đồng thời Bộ Công an, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai và Cục Hải quan - Bộ Tài chính đã có quyết định thưởng đột xuất bằng tiền cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án.

Hiện, C04 đang tiếp tục phối hợp các đơn vị trong và ngoài nước điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng còn lại.