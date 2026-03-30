Công an Hà Nội lý giải nguyên nhân lửa bùng lớn ở cụm kho xưởng rộng 6.000m2

Đại diện Công an TP Hà Nội vừa cho biết thông tin chi tiết về vụ cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội).

Khoảng 0h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy kho, xưởng trên đường Phạm Tu. Công an TP đã điều động 12 xe chữa cháy, 3 xe tải chở phương tiện, 4 xe chỉ huy chữa cháy, 2 robot chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ của 8 Đội CC&CNCH khu vực tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Công an TP đã huy động 2 xe téc chở nước của Xí nghiệp môi trường đô thị Thanh Trì, 4 máy xúc, 5 xe chở bê tông tươi tới hiện trường tham gia chữa cháy.

w-chayxuonggo001jpg-680.jpg
Toàn cảnh khu vực xảy ra cháy. Ảnh: Đình Hiếu
z7671739880922-128b7360a9e1aaaa09bfa7dc95a6da02-681.jpg
z7671740162269-0d75e7d122869efcfc229dc42a518fec-682.jpg

Theo Công an TP, đặc điểm khu vực xảy ra cháy là cụm kho, xưởng cho thuê với tổng diện tích khoảng 6.000m2. Các nhà xưởng có kết cấu chủ yếu là khung thép, mái tôn với nhiều công năng khác nhau.

Khu vực cháy lớn nhất là xưởng sản xuất đồ gỗ, nhựa mica do chứa các nguyên liệu dễ bắt cháy, khi cháy sinh ra nhiều khói khí độc. Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, thời tiết có gió lớn khiến đám cháy lan rất nhanh.

Đến khoảng 2h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

w-chaykhoxuong008jpg-683.jpg
Lực lượng chức năng phát hiện 1 người tử vong trong đám cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân tử vong.

Hiện tại, Giám đốc Công an TP tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tổ chức làm mát và dập tàn, không để đám cháy phát triển trở lại; đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-ly-giai-nguyen-nhan-lua-bung-lon-o-cum-kho-xuong-rong-6-000m2-2501620.html
Quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, phát hiện 1 nạn nhân tử vong trong đám cháy, bàn giao cho lực lượng y tế.

Ngày 30/3, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 00h40 ngày 30/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP nhận được tin báo xảy ra cháy tại khu vực kho xưởng trên đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt.

14.jpg
Dấu hiệu đáng ngờ vụ tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội

Do không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, tài xế Lexus tông liên hoàn 5 ô tô ở Hà Nội, khiến một người bị thương.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Quang Chiến (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vũ Quang Chiến là tài xế điều khiển xe Lexus tông liên hoàn 5 ô tô tại ngã tư Trung Kính – Hạ Yên Quyết, phường Yên Hòa làm 1 người bị thương.

