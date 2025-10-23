Hà Nội

Xã hội

Công an Điện Biên phá chuyên án ma túy, thu giữ 5 bánh heroin

Tang vật cơ quan Công an thu giữ gồm 5 bánh heroin (khối lượng khoảng 1,5kg), 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Bảo Ngân

Ngày 23/10, theo thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) vừa phối hợp với các đơn vị triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 05 bánh heroin.

a1.jpg
Đối tượng Thào A Dê.

Theo đó, lúc 7h ngày 12/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Nộc Cốc 1, xã Nà Bủng (tỉnh Điện Biên) phát hiện và bắt giữ đối tượng Thào A Dê (SN 1984, trú tại bản Ngải Thầu 1, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

a2.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 5 bánh heroin (khối lượng khoảng 1,5kg), 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.

