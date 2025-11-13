Công an chuyển nhiều thùng tài liệu từ cơ sở kinh doanh của Mailisa Hà Nội

Sau nhiều giờ làm việc với cơ quan Công an, cơ sở kinh doanh của Thẩm mỹ viện Mailisa Hà Nội đã mở cửa và nhiều thùng đồ được chuyển đi.

Chiều tối 13/11, ghi nhận của PV báo Công lý, lực lượng Công an đã chuyển nhiều thùng đồ rời khỏi cơ sở kinh doanh của Mailisa tại địa chỉ số 6 Nguyễn Khánh Toàn, TP Hà Nội.

Trong sự giám sát của lực lượng Công an, khoảng 10 nam nhân viên đã chuyển hàng trăm thùng đồ, tài liệu lên xe tải.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng Công an đã đồng loạt xuất hiện tại các cơ sở kinh doanh của Mailisa trên toàn quốc. Tại các cơ sở này, ngay sau khi lực lượng Công an xuất hiện đã đóng cửa để phối hợp làm việc trong nhiều giờ đồng hồ.

Hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa được biết đến rộng rãi trong ngành làm đẹp, chăm sóc da với nhiều dịch vụ có thể kể đến như phun màu thẩm mỹ, điều trị mụn, tiêm botox…

Thời gian gần đây, thương hiệu này vướng phải lùm xùm khi cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh khi chưa có giấy phép và quảng cáo dịch vụ vượt phạm vi được cấp phép. Mailisa từng bị Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xử phạt số tiền 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 18 tháng đối với lĩnh vực chăm sóc da. Sau đó, Mailisa đã tạm ngưng hoạt động để khắc phục và hoàn thiện hồ sơ pháp lý.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại Mailisa cơ sở Hà Nội trong ngày 13/11: