Công an Bắc Ninh liên tục phát hiện các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 25/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Song Liễu (Bắc Ninh) vừa bắt quả tang P.C.H (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Liễu Lâm, phường Song Liễu) tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 402 nhà trọ Bảo Anh thuộc tổ dân phố Đa Tiện.

Đối tượng P.C.H tại cơ quan Công an.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của đối tượng có một túi nilon màu trắng chứa tinh thể màu trắng. Mẫu vật sau đó được gửi giám định và xác định là ma túy loại Ketamine.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Song Liễu báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh để mở rộng điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.C.H về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Hồi tháng 8 và 9/2025, Công an phường Song Liễu cũng bắt quả tang 2 đối tượng khác có hành vi tương tự.

Các vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý đúng quy định thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

