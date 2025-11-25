Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Công an Bắc Ninh liên tục phát hiện các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an phường Song Liễu (Bắc Ninh) phát hiện, bắt giữ liên tục các vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Khánh Hoài

Ngày 25/11, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Song Liễu (Bắc Ninh) vừa bắt quả tang P.C.H (sinh năm 1997, trú tại tổ dân phố Liễu Lâm, phường Song Liễu) tàng trữ trái phép chất ma túy tại phòng 402 nhà trọ Bảo Anh thuộc tổ dân phố Đa Tiện.

cats-106.jpg
Đối tượng P.C.H tại cơ quan Công an.

Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần của đối tượng có một túi nilon màu trắng chứa tinh thể màu trắng. Mẫu vật sau đó được gửi giám định và xác định là ma túy loại Ketamine.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Song Liễu báo cáo và phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh để mở rộng điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với P.C.H về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Hồi tháng 8 và 9/2025, Công an phường Song Liễu cũng bắt quả tang 2 đối tượng khác có hành vi tương tự.

Các vụ việc được phát hiện kịp thời, xử lý đúng quy định thể hiện nỗ lực của lực lượng Công an cơ sở trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Triệt xóa đường dây mua bán ma túy lớn. Nguồn: VTV.

#Công an Bắc Ninh #Công an phường Song Liễu #tàng trữ trái phép chất ma túy

Bài liên quan

Xã hội

Đôi bạn cùng đi tù vì mua bán trái phép chất ma túy

Lê Huy Long và Đinh Văn Vĩnh vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 2 bị cáo Lê Huy Long (sinh năm 1993), Đinh Văn Vĩnh (sinh năm 1995), cùng trú tại xã Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

cats.jpg
Toàn cảnh phiên tòa xét xử. (Ảnh: CA Bắc Ninh).
Xem chi tiết

Xã hội

Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh ở Quảng Ninh

Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại địa bàn thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái (cũ) để thực hiện hành vi phạm tội.

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ).

anh-chup-man-hinh-2025-11-20-luc-093528.png
Đối tượng Lê Thái Hà. Ảnh: Công an Quảng Ninh.
Xem chi tiết

Xã hội

Phá đường dây vận chuyển 1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 20/11, Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Đầu tháng 7/2025, C04 phát hiện hai đối tượng là Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi, cùng ở Hà Nội) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng lần ra một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, Phú Thọ) cầm đầu, có liên hệ trực tiếp với nhóm này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới