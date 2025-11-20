Phá đường dây vận chuyển 1 tấn ma túy từ Tam Giác Vàng về Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) vừa phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 20/11, Cục Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Đầu tháng 7/2025, C04 phát hiện hai đối tượng là Trần Quốc Huy (25 tuổi) và Dương Cao Huy (26 tuổi, cùng ở Hà Nội) có dấu hiệu bất minh. Cùng thời điểm, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng lần ra một đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam do Trần Đức Thành (42 tuổi, Nghệ An) và Chu Anh Tuấn (43 tuổi, Phú Thọ) cầm đầu, có liên hệ trực tiếp với nhóm này.

Nhận định đây là đường dây ma túy xuyên quốc gia, tổ chức chặt chẽ, hoạt động tinh vi, hai lực lượng quyết định xác lập chuyên án chung 825P nhằm triệt phá.

Số ma túy bị lực lượng chức năng thu giữ.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây hoạt động khép kín, các mắt xích liên lạc qua Telegram, Signal, dùng tên giả và không gặp trực tiếp. Ma túy được giấu tại các điểm vắng rồi gửi định vị GPS, ảnh cho người nhận, gây khó khăn lớn cho việc lần theo dấu vết.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định Chu Anh Tuấn từng quen một người tên Long trong chuyến du lịch nước ngoài. Long là kẻ đang trốn truy nã, thuê Tuấn làm đầu mối giao nhận ma túy tại Việt Nam, trả 3 triệu đồng mỗi kg.

Các thùng ma túy bị cơ quan chức năng thu giữ.

Tháng 5/2025, Long cho người giao cho Tuấn 300kg ma túy tại sân vận động vườn Sim, xã Bình Nguyên (Phú Thọ). Tuấn mang số hàng về cất tại nhà dì ruột Nguyễn Thị Cúc ở thôn Chợ Cánh. Từ đây, Tuấn và Cúc nhiều lần mang ma túy đến một ngôi nhà hoang gần nghĩa trang Đồng Mả để giấu, sau đó gửi vị trí, hình ảnh cho Long.

Để tránh lộ diện, Long chỉ đạo Nguyễn Văn Thái (31 tuổi, Bắc Ninh) và Trịnh Thị Kiều (25 tuổi, Thanh Hóa) đến lấy hàng rồi mang đi giao, mỗi chuyến từ 2 đến 24kg. Chỉ trong 2 tháng, 300kg ma túy đã được tiêu thụ hết.

Đầu tháng 8/2025, Trần Đức Thành nhận vận chuyển 930kg ma túy tổng hợp về Hà Nội với giá 250.000 USD theo thỏa thuận với một người Lào. Thành thuê Phạm Văn Dũng (54 tuổi, Hải Phòng) lái container đưa 49 bao tải ma túy về Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, trực tiếp thẩm vấn đối tượng Chu Anh Tuấn.

Ngày 17/8, Dũng giao số hàng cho Tuấn tại sân vận động vườn Sim, sau đó Tuấn lại đưa về nhà Cúc cất giấu. Chỉ trong một tháng, từ 18/8 đến 17/9, nhóm đã tiêu thụ trót lọt hơn 200 kg ma túy tại nhiều tỉnh thành, trong đó có các chuyến đưa vào phía Nam.

Đến tối 21/9, căn cứ tài liệu và diễn biến chuyên án, được sự đồng ý của lãnh đạo 2 Bộ, C04 và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm đồng loạt phá án tại thôn Chợ Cánh, khám xét nơi ở, kho cất giấu ma túy của Chu Anh Tuấn, Trịnh Thị Kiều, Nguyễn Thị Cúc và Hoàng Văn Sáng, thu giữ 706kg ma túy tổng hợp, máy hút chân không và nhiều tài liệu liên quan.

Cùng thời điểm, đồng loạt 10 tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành bắt thêm 11 nghi phạm, thu hơn 70kg ma túy tổng hợp. Đây là những mắt xích thường xuyên mua bán ma túy cho Long để chia nhỏ bán kiếm lời.

Đến nay, Ban chuyên án đã khởi tố 13 bị can, thu giữ tổng cộng 777 kg ma túy tổng hợp. Quá trình điều tra xác định Long là Trần Văn Quyết (40 tuổi, TP HCM), mang 2 quyết định truy nã về tội Mua bán trái phép ma túy và hiện lẩn trốn gần khu vực Tam Giác Vàng.

Trong thời gian trốn truy nã, Quyết cấu kết nhiều đối tượng người Việt tại nước ngoài để lập các đường dây vận chuyển ma túy từ Tam giác vàng về Việt Nam, trong đó có đường dây do Chu Anh Tuấn điều hành.