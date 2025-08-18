Hà Nội

Xã hội

Công an Bắc Ninh bắt giữ đối tượng tàng trữ súng và lựa đạn trái phép

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng côn có 9 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Khánh Hoài

Ngày 18/8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Công an phường Đa Mai kịp thời phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.A trú tại phường Đa Mai có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hôm 16/8.

d.jpg
Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Tang vật thu giữ gồm 1 khẩu súng côn có 9 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép; khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời báo ngay cho lực lượng công an để ngăn chặn hậu quả, bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Mời độc giả xem thêm video Tình trạng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trên MXH diễn biến phức tạp:

(Nguồn: VTV).
