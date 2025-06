Sức khỏe nạn nhân bị trung tá công an say xỉn đâm trúng ra sao?

Cả hai nạn nhân bị Trung tá Công an say xỉn lái ô tô đâm trúng đều bị thương rất nặng, một người đang trong tình trạng nguy kịch.

Hai nạn nhân bị thương do Trung tá Công an Hồ Sỹ Phong say xỉn, lái ô tô gây tai nạn liên hoàn ở Bắc Ninh là chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (28 tuổi) và chị Bùi Thị Hương (35 tuổi, cô của Hạnh).

Hiện trường vụ tai nạn.

Trưa 27/6, thông tin với PV, anh K. (người nhà 2 nạn nhân trên) cho biết, sau vụ tai nạn, hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, do tình trạng nghiêm trọng, nên cả hai được chuyển đi Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Trong đó chị Hạnh bị gãy xương đòn, gãy xương vai trái, gãy 4 xương sườn, tràn khí màng phổi và chấn thương phần mềm. Riêng chị Hương bị nặng hơn vì đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu... Hiện do huyết áp không ổn định nên chị Hương chưa đủ điều kiện để được phẫu thuật và đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

Theo người thân hai nạn nhân, thời điểm xảy ra tai nạn, chị Hạnh và Hương đang trên đường sang nhà người thân để ăn tối thì bị xe ô tô của ông Hồ Sỹ Phong đâm trúng. Sau tai nạn, người nhà ông Phong đã cùng vào viện, theo dõi và hỗ trợ bước đầu đối với cả hai nạn nhân.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định cách chức Đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong - lái xe say xỉn gây tai nạn liên hoàn.

Diễn biến liên quan, chiều 27/6/2025, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá mức độ sai phạm của Trung tá Hồ Sỹ Phong liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày 26/6/2025.

Căn cứ hành vi, mức độ sai phạm, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh quyết định cách chức Đội trưởng đối với Trung tá Hồ Sỹ Phong, đang công tác tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và tiếp tục tạm đình chỉ công tác đối với ông Phong để phục vụ công tác điều tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Đồng thời giao Giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, lúc 20h50 ngày 26/6/2025, ông Hồ Sỹ Phong, Đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh, lái ô tô đi từ hướng Bình Than về đường Văn Miếu. Khi đến đoạn đường thuộc phường Đại Phúc, xe của ông Phong va chạm với xe máy chở chị Hạnh và Hương. Sau đó, ô tô của ông Phong tiếp tục tông 9 xe máy đang dựng dưới lòng đường và một xe ô tô bán tải. Ngay sau khi nắm thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an phường Đại Phúc giải quyết vụ việc. Kết quả kiểm tra có sự chứng kiến của người dân cho thấy, Trung tá Công an Hồ Sỹ Phong có nồng độ cồn là 0,435mg/l khí thở (mức vi phạm cao nhất là 0,4mg/l khí thở).