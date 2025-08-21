Hà Nội

Xã hội

“Cõng” 4 tiền án, vừa ra tù lại đi trộm tài sản

Lợi dụng sơ hở của người dân, Nguyễn Thành Thiện (Quảng Trị) đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Hạo Nhiên

Ngày 21/8, Công an xã Cam Hồng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Thành Thiện để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản trên địa bàn”.

Trước đó, ngày 15/8, Công an xã Cam Hồng nhận được tin báo của anh Lê Văn Hiệp (SN 1994, trú tại thôn Tân Lộc, xã Cam Hồng) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 01 điện thoại di động và 01 nhẫn vàng, tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 6.000.000 đồng.

Ngay lập tức, Công an xã Cam Hồng đã triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

gen-h-z6921767436040-91a79237f4e495b8c43de6ecf3bd3942-e1755573208174-1.jpg
Đối tượng Nguyễn Thành Thiện tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng Công an đã xác định và bắt giữ thủ phạm gây ra vụ trộm là đối tượng Nguyễn Thành Thiện (SN 2004, trú tại thôn Hiển Vinh, xã Ninh Châu), đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thành Thiện đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại nhà anh Lê Văn Hiệp. Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận cũng trong ngày 14/8 đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại bà Ngô Thị Xướng với số tiền 3,7 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Thành Thiện là đối tượng có 4 tiền án về trộm cắp tài sản, mới ra tù ngày 07/8/2025.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

#Nguyễn Thành Thiện #Công an #Quảng Trị #bắt giữ #trộm cắp #tiền án

