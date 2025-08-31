Con trâu bạch tạng 12 tỷ đồng gây sốt ở Thái Lan

Một con trâu bạch tạng khổng lồ vừa được rao bán tại Thái Lan với mức giá lên tới 12 tỷ đồng, khiến dư luận và giới chăn nuôi cả nước xôn xao.

Tại Lễ hội trâu Uthai Thani Thai Buffalo lần thứ 12, chú trâu Ko Muang Phet của trang trại Morakot đã được chuyển nhượng cho trang trại Wanasuwan ở Chiang Rai, với mức giá kỷ lục 18 triệu baht (hơn 12 tỷ đồng).

Con trâu bạch tạng này gần 5 năm tuổi, được nuôi bởi anh Damrongsak, chủ trang trại Morakot ở tỉnh Phetchaburi, phía nam Thái Lan. Trong nhiều năm nó giữ danh hiệu trâu giống lớn hàng đầu Thái Lan, với vẻ đẹp nổi bật và cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn.

Chú trâu bạch tạng cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn. Ảnh: The Nation

Con trâu đặc biệt này thuộc giống trâu hiếm, toàn thân phủ lớp lông trắng hồng, đôi mắt đỏ đặc trưng của bạch tạng. Không chỉ sở hữu ngoại hình độc lạ, trâu còn có thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn so với trâu thông thường, nặng gần một tấn.

Ngoài vẻ đẹp nổi bật và kích thước khổng lồ, chú trâu bạch tạng có khả năng sinh sản vượt trội vì 90% nghé con sinh ra sẽ có đặc điểm bạch tạng. Hơn nữa, trên cơ thể nó có những xoáy lông vũ, được xem là đặc điểm của một con trâu ngoan ngoãn, không bạo lực và sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Bên cạnh đó, Ko Muang Phet còn ghi dấu ấn trong làng giải trí Thái Lan khi vào vai con trâu của Ai Khlaow, trong phiên bản mới nhất của bộ phim truyền hình nổi tiếng Mon Rak Luk Thung. Nhiều năm nay Ko Muang Phet là nhà vô địch bất khả chiến bại trong những cuộc thi trâu trắng. Hiện, chú trâu bạch tạng này không còn tham gia các cuộc thi mà tập trung vào việc nhân giống.

Chú trâu bạch tạng được chuyển nhượng với giá 12 tỷ đồng. Ảnh: The Nation

Chú trâu Ko Muang Phet được Damrongsak mua từ năm 2019 với giá 2 triệu baht (1,3 tỷ đồng). Những năm qua anh chăm sóc nó như viên ngọc quý. Nhờ Ko Muang Phet mà Damrongsak đã kiếm được nhiều tiền cho gia đình, xây nhà, mua ôtô.