Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Con trâu bạch tạng 12 tỷ đồng gây sốt ở Thái Lan

Một con trâu bạch tạng khổng lồ vừa được rao bán tại Thái Lan với mức giá lên tới 12 tỷ đồng, khiến dư luận và giới chăn nuôi cả nước xôn xao.

Hoàng Minh (theo Huahintoday)

Tại Lễ hội trâu Uthai Thani Thai Buffalo lần thứ 12, chú trâu Ko Muang Phet của trang trại Morakot đã được chuyển nhượng cho trang trại Wanasuwan ở Chiang Rai, với mức giá kỷ lục 18 triệu baht (hơn 12 tỷ đồng).

Con trâu bạch tạng này gần 5 năm tuổi, được nuôi bởi anh Damrongsak, chủ trang trại Morakot ở tỉnh Phetchaburi, phía nam Thái Lan. Trong nhiều năm nó giữ danh hiệu trâu giống lớn hàng đầu Thái Lan, với vẻ đẹp nổi bật và cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn.

trau2.jpg
Chú trâu bạch tạng cao tới 1,8 m, dài hơn 3 mét, nặng 1,5 tấn. Ảnh: The Nation

Con trâu đặc biệt này thuộc giống trâu hiếm, toàn thân phủ lớp lông trắng hồng, đôi mắt đỏ đặc trưng của bạch tạng. Không chỉ sở hữu ngoại hình độc lạ, trâu còn có thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn hẳn so với trâu thông thường, nặng gần một tấn.

Ngoài vẻ đẹp nổi bật và kích thước khổng lồ, chú trâu bạch tạng có khả năng sinh sản vượt trội vì 90% nghé con sinh ra sẽ có đặc điểm bạch tạng. Hơn nữa, trên cơ thể nó có những xoáy lông vũ, được xem là đặc điểm của một con trâu ngoan ngoãn, không bạo lực và sẽ mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Bên cạnh đó, Ko Muang Phet còn ghi dấu ấn trong làng giải trí Thái Lan khi vào vai con trâu của Ai Khlaow, trong phiên bản mới nhất của bộ phim truyền hình nổi tiếng Mon Rak Luk Thung. Nhiều năm nay Ko Muang Phet là nhà vô địch bất khả chiến bại trong những cuộc thi trâu trắng. Hiện, chú trâu bạch tạng này không còn tham gia các cuộc thi mà tập trung vào việc nhân giống.

trau1.jpg
Chú trâu bạch tạng được chuyển nhượng với giá 12 tỷ đồng. Ảnh: The Nation

Chú trâu Ko Muang Phet được Damrongsak mua từ năm 2019 với giá 2 triệu baht (1,3 tỷ đồng). Những năm qua anh chăm sóc nó như viên ngọc quý. Nhờ Ko Muang Phet mà Damrongsak đã kiếm được nhiều tiền cho gia đình, xây nhà, mua ôtô.

#trâu bạch tạng Thái Lan #giá trâu khổng lồ 12 tỷ đồng #trâu giống hiếm Thái Lan #trâu bạch tạng sinh sản #giá trị con trâu cao nhất Thái Lan #trâu bạch tạng trong phim truyền hình

Bài liên quan

Kinh doanh

Con trâu hơn 400 triệu, đại gia quyết xuống tiền

Một con trâu giống Banni tại Ấn Độ vừa được bán với giá kỷ lục làm nổi bật giá trị cao cấp, sức mạnh và khả năng sản xuất sữa của giống trâu này.

Một con trâu giống Banni đã lập kỷ lục khi được bán với giá 14,1 lakh rupee (khoảng 427 triệu đồng) cho chủ sở hữu. Giống Banni nổi tiếng nhờ màu sắc, vóc dáng và sức khỏe tổng thể. Banni là niềm tự hào của những người chủ ở Kutch, một khu vực có những đặc điểm địa lý độc đáo. Con trâu này được bán tại làng Sandhro thuộc huyện Lakhpat.

trau1.jpg
Trâu Banni được bán với giá 427 triệu đồng. Ảnh: ETV Bharat
Xem chi tiết

Kinh doanh

"Sững sờ" con trâu hơn 100 tỷ khiến đại gia quyết "xuống tiền"

Bất chấp mức giá lên tới hơn 100 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết xuống tiền để sở hữu con trâu khổng lồ này. 

Theo ETV Bharat, một người đàn ông đã mang đến lễ hội trâu được tổ chức ở Telangana (Ấn Độ) chú trâu Garuda thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong lễ hội này, những con trâu đắt tiền sẽ được chủ của chúng mang đến để người xem chiêm ngưỡng.

Theo tiết lộ, Madhu Yadav đã mua con trâu này từ Haimat Alam Khan ở Haryana với giá 35 crore rupee (tương đương khoảng 106 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Kinh doanh

Sửng sốt con trâu khổng lồ 1,5 tấn, giá hơn 100 tỷ đồng

Một con trâu 9 tuổi, cao 2 mét, nặng khoảng 1,5 tấn trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện diễn ra tại Ấn Độ.

Tại hội nghị về chăn nuôi và thủy sản diễn ra tại Bhubaneswar (Ấn Độ) hồi tháng 2/2025, con trâu 9 tuổi tên Bhim trở thành tâm điểm chú ý của sự kiện với chiều cao 1,8 mét và nặng 1.500 kg.

Bhim thuộc giống Murra, được đưa về Odisha từ Jodhpur, Rajasthan. Chủ sở hữu của chú trâu này là Jawaharlal Jangid. Giá bán chú trâu này ước tính khoảng 30 Crore Rupee (tương đương 103 tỷ đồng).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Giá xăng hôm nay 25/5: Tăng bật dữ dội?

Giá xăng hôm nay 30/8: Giảm nhẹ?

Giá xăng 30/8 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng; giá dầu diesel ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.