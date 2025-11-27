Hà Nội

Nhan sắc thăng hạng khi mang bầu lần 3 ở tuổi 35 của Nhã Phương

Giải trí

Nhan sắc thăng hạng khi mang bầu lần 3 ở tuổi 35 của Nhã Phương

Ở lần mang bầu thứ 3, Nhã Phương không chỉ giữ được làn da sáng mịn, vóc dáng cân đối mà còn có phong thái rạng rỡ khiến ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ.

Trong showbiz Việt, Nhã Phương và Trường Giang luôn là cặp đôi nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cả hai khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. (Ảnh: IG @nhaphuong205)
Sau khi có hai bé Destiny (2019) và bé Hope (2023), gia đình "Mười Khó" lại tiếp tục đón nhận niềm hạnh phúc lớn khi Nhã Phương xác nhận mang thai lần thứ ba ở tuổi 35, đúng dịp kỷ niệm 7 năm yêu nhau. (Ảnh: IG @nhaphuong205)
Không như những bà bầu thường gặp khó khăn về việc giữ gìn nhan sắc và vóc dáng, nữ diễn viên sinh năm 1990 lại khiến công chúng trầm trồ khi được nhận xét là "nhan sắc thăng hạng" và "vô cùng nhuận sắc" trong thai kỳ này. (Ảnh: IG @nhaphuong205)
Dù đang ở tuổi 35 và đã trải qua hai lần sinh nở trước đó, Nhã Phương vẫn giữ được thần thái tươi tắn, rạng rỡ và vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ. (Ảnh: IG @nhaphuong205)
Trong các hình ảnh và sự kiện gần đây, dù đã mang thai được vài tháng, bà xã Trường Giang vẫn gây bất ngờ với vóc dáng không thay đổi quá nhiều, vòng eo vẫn gọn gàng. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Nhiều khán giả nhận xét rằng, nhìn Nhã Phương, khó ai nghĩ cô đang mang bầu lần 3. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Để có được vẻ ngoài rạng rỡ, Nhã Phương luôn chú trọng đến chế độ ăn uống và tập luyện.
Cô duy trì thói quen tập gym với các bài tập nhẹ nhàng, phù hợp với thai kỳ. Đây là thói quen được cô xây dựng từ lâu để giữ gìn vóc dáng săn chắc. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Mới đây, cô nàng còn gây bất ngờ khi vẫn đi tập gym, nâng tạ dù đã ở tháng thứ 6 thai kỳ với bụng bầu khá lớn. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
Nhã Phương từng hé lộ ông xã Trường Giang rất kỹ tính. Mỗi lần cô mang bầu, chồng đều tự tay chuẩn bị thực đơn, những thực phẩm không tốt cho sức khỏe bà bầu đều bị anh phản đối. (Ảnh: FB Nabi Nhã Phương)
#Nhã Phương #bầu lần 3 #nhan sắc #vóc dáng #showbiz Việt #Trường Giang

