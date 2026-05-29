Thanh Hằng trở lại điện ảnh, vai diễn đủ sức tạo đột phá?

Sau 7 năm vắng bóng điện ảnh, Thanh Hằng tái xuất với “Mesdames Thanh Sắc”, được kỳ vọng tạo bước ngoặt mới trên màn ảnh rộng.

Sau 7 năm gần như vắng bóng màn ảnh rộng, Thanh Hằng trở lại với “Mesdames Thanh Sắc”. Theo Tiền Phong, phim xoay quanh cuộc sống của Cầm Thanh và Madame Sắc tại vũ trường Kim Đô. Trailer phim tái hiện không gian vũ trường, đời sống đô thị cùng nhiều tình huống bạo lực, ghen tuông và biến cố xoay quanh nhân vật Cầm Thanh do Thanh Hằng đảm nhận.

Không còn là Thanh Hằng quen thuộc trên sàn catwalk

Tại showcase phim diễn ra tối ngày 27/5 ở TP HCM, Thanh Hằng cho biết cô chỉ muốn trở lại điện ảnh khi tìm được một vai diễn đủ khác biệt sau nhiều năm tạm rời màn ảnh rộng. Theo Báo Xây Dựng, nữ diễn viên nói vai Cầm Thanh là cơ hội lớn nhưng cũng đầy áp lực vì nhân vật quá khác cô ngoài đời.

“Vai diễn Cầm Thanh là cơ hội rất tuyệt vời nhưng cũng đầy thử thách vì cô ấy quá khác tôi ngoài đời. Với Cầm Thanh, cô ấy gần như không còn gì để mất, còn tôi thì có quá nhiều thứ phải lo nghĩ”, Thanh Hằng chia sẻ.

Trong phim, Cầm Thanh là một vũ nữ sống thiên về cảm xúc, bị cuốn vào những lựa chọn đầy cực đoan liên quan tình yêu, quyền lực và tham vọng. Đây được xem là dạng nhân vật nhiều khoảng tối tâm lý hơn các vai diễn trước đây của Thanh Hằng.

“Trên sàn diễn thời trang tôi luôn phải chỉn chu, nhưng với điện ảnh, tôi không ngại xấu miễn sao phục vụ tốt nhất cho nhân vật”, cô nói.

Tranh luận quanh tạo hình và áp lực “thoát vai đẹp”

Ngay khi teaser đầu tiên được công bố, tạo hình của Thanh Hằng gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nữ diễn viên trông đứng tuổi khi vào vai vũ nữ.

Thanh Hằng lý giải phong cách trang điểm phụ nữ Sài Gòn thập niên 1960 vốn chuộng lớp nền dày, đường kẻ mắt đậm và tóc búi cao, khiến gương mặt có cảm giác già dặn hơn tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện đại.

Cô cũng nhấn mạnh những hình ảnh được công bố mới chỉ phản ánh một phần hành trình của nhân vật. “Điều khó nhất không phải thay đổi ngoại hình mà là làm sao để khán giả hiểu, tin và đồng cảm với nhân vật”, Thanh Hằng chia sẻ thêm tại sự kiện.

Việc Thanh Hằng chấp nhận xuất hiện với diện mạo gai góc hơn cho thấy cô đang muốn bước khỏi hình tượng sắc sảo, hoàn hảo vốn gắn với mình nhiều năm qua. Đây cũng là áp lực không nhỏ với những nghệ sĩ có hình ảnh cá nhân quá mạnh trong công chúng.

Khán giả có thể quen với một Thanh Hằng quyền lực trên sàn diễn, nhưng điện ảnh lại đòi hỏi cô phải trở thành một con người khác hoàn toàn.

Những cảnh quay nặng tâm lý và thể chất

Thanh Hằng trải qua nhiều phân đoạn nặng về thể chất trong quá trình quay phim. Theo Vietnamnet, nữ diễn viên dành nhiều thời gian nghiền ngẫm kịch bản và đặt kỷ luật cao cho bản thân để tạo cảm giác chân thực khi lên hình.

Trong đó, phân đoạn nhân vật bị dìm xuống nước khiến cô cảm thấy ngộp thở vì thiếu oxy. Các cảnh xung đột và ẩu đả cũng khiến nữ diễn viên thường xuyên bầm tím tay chân sau khi quay.

“Cảnh áp lực, khủng khiếp nhất là cảnh nóng với Lương Thế Thành. Chúng tôi đều có những áp lực riêng. Tuy nhiên đến khi nào ê-kíp cho phép tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn”, Thanh Hằng nói.

Ở chiều ngược lại, Lương Thế Thành cho biết anh và Thanh Hằng đã chủ động trao đổi kỹ về tâm lý nhân vật trước khi thực hiện các phân đoạn nhạy cảm để có cách thể hiện phù hợp.

“Mesdames Thanh Sắc” cũng đánh dấu màn hội ngộ giữa Thanh Hằng và Hồng Ánh với hai tuyến nhân vật đối đầu nhau. Theo nội dung được hé lộ, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm xoay quanh nhân vật Dũng do Lương Thế Thành đảm nhận.

Liệu Thanh Hằng có tạo cú hích mới?

Sau nhiều năm hoạt động chủ yếu ở thời trang và truyền hình thực tế, “Mesdames Thanh Sắc” được xem là dự án quan trọng với Thanh Hằng ở lĩnh vực điện ảnh. Việc lựa chọn một vai diễn nhiều tổn thương, gai góc và có không ít phân đoạn nặng tâm lý cho thấy nữ diễn viên không còn muốn xuất hiện trên màn ảnh chỉ với hình ảnh đẹp hay thần thái quen thuộc.

Đến nay, việc phim có thực sự tạo “cơn sốt” hay không vẫn phụ thuộc vào kịch bản và khả năng giữ nhịp cảm xúc của toàn bộ câu chuyện. Sau nhiều năm vắng bóng điện ảnh, cái tên Thanh Hằng đủ tạo tò mò ban đầu. Nhưng để biến sự chú ý thành hiệu ứng phòng vé thật sự, “Mesdames Thanh Sắc” cần nhiều hơn một màn tái xuất đẹp hình ảnh. Điều khán giả chờ là một vai diễn đủ sức khiến người xem nhớ Thanh Hằng như một diễn viên, thay vì chỉ là một biểu tượng thời trang bước lên màn ảnh.

