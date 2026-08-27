Compaq vừa tái xuất thị trường công nghệ bằng mẫu máy tính bảng QTab Ultra 12.6 với giá quy đổi khoảng 13 triệu đồng nhưng sở hữu cấu hình mạnh mẽ.

Từ là tên tuổi đại diện cho thời kỳ hoàng kim của PC lớn vào cuối những năm 1990, Compaq đã được HP thu thập vào năm 2002 trước khi rút dần khỏi các dòng máy tính cá nhân trong giai đoạn đầu thập niên 2010.

Dù vậy, cái tên này chưa bao giờ hoàn toàn biến mất. Những năm gần đây, nhãn hiệu Compaq đã tái sinh thông qua các nhượng quyền thương hiệu, tập trung cung cấp thiết bị thông minh bình dân tại các thị trường đang phát triển như Mỹ La-tinh và một số quốc gia Châu Á.

Compaq tái xuất với máy tính bảng cỡ lớn QTab Ultra 12.6

Sau bước khởi động ở phân khúc điện thoại thông minh giá rẻ với các mẫu Q3 và Q6, Compaq tiếp tục mở rộng hệ sinh thái bằng chiếc máy tính bảng có kích thước mang tên Compaq QTab Ultra 12.6.

Sản phẩm nổi bật nhờ màn hình AMOLED nét căng, pin "khủng" 11.000mAh hỗ trợ sạc nhanh cùng bộ phụ kiện phong phú bao gồm bút cảm ứng và bao da bảo vệ, hứa hẹn mang đến một lựa chọn đa năng cho cả nhu cầu giải trí lẫn công việc hàng ngày.

Cụ thể hãng sử dụng tấm màn hình InCell AMOLED rộng 12,6 inch cùng độ phân giải 1.600 x 2.560 pixel. Kích thước mở rộng giúp máy đáp ứng tốt nhu cầu giải trí đa phương tiện giữa các công việc sáng tạo, ghi chú hoặc xử lý tài liệu học tập hàng ngày.

Bên cạnh màn hình lớn, độ phân giải cao, các thông số cấu hình cũng vượt trội so với tầm giá.

Về cấu hình, thiết bị gây ấn tượng nhờ dung lượng bộ nhớ lớn 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong, đồng thời cho phép mở rộng thêm tới 2TB qua thẻ nhớ microSD.

Sức mạnh được cung cấp bởi SoC Helio G99 Octa-core (2 lõi Cortex-A76 tốc độ 2.2 GHz và 6 lõi Cortex-A55 tốc độ 2.0 GHz). Máy vận hành trên hệ điều hành Android 15, tích hợp đầy đủ kết nối Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.0, GPS và cổng USB-C hỗ trợ tính năngOTG.

Điểm nhấn đáng chú ý khác nằm ở viên pin dung lượng khủng 11.000mAh, cho thời gian chờ lên tới 500 giờ cùng khoảng 6 giờ sử dụng liên tục, kết hợp công nghệ sạc nhanh 18W.

Máy được trang bị bao da bảo vệ và kèm theo bút cảm ứng.

Để tối ưu hóa trải nghiệm làm việc như một chiếc máy tính xách tay nhỏ gọn, Compaq tặng kèm bút cảm ứng cùng bảo da bảo vệ ngay trong hộp sản phẩm, đồng thời cho phép kết nối linh hoạt với bàn phím rời.

Hiện tại, Compaq QTab Ultra 12.6 được cung cấp với giá khoảng 13 triệu đồng bao đầy đủ phụ kiện như sạc, sạc, bút và bao da.