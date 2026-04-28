OPPO tung tablet mini OLED 144Hz giá hơn 12 triệu

OPPO Pad Mini gây chú ý với màn OLED 144Hz, chip Snapdragon 8 Gen 5, thiết kế siêu mỏng nhưng thiếu SIM, giá từ 12,4 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Tại sự kiện ra mắt toàn cầu, OPPO bất ngờ giới thiệu OPPO Pad Mini - mẫu tablet nhỏ gọn được xem là đối thủ trực tiếp của iPad mini trong phân khúc cao cấp.
Thiết bị gây ấn tượng với độ mỏng chỉ 5,39mm và trọng lượng 279 gram, trở thành một trong những tablet nhỏ nhẹ nhất hiện nay, hướng tới trải nghiệm di động tối ưu.
Màn hình OLED 8,8 inch độ phân giải 2.5K, tần số quét 144Hz cùng độ sáng tối đa 1600 nit mang lại chất lượng hiển thị vượt trội, đặc biệt phù hợp cho đọc tài liệu và làm việc nhờ tỷ lệ 3:2. (Ảnh: Vatvostudio)
Sức mạnh của máy đến từ chip Snapdragon 8 Gen 5, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1, giúp thiết bị đạt hơn 3,1 triệu điểm AnTuTu – con số rất ấn tượng trong phân khúc tablet Android.(Ảnh: Vatvostudio)
Đi kèm là viên pin 8000mAh hỗ trợ sạc nhanh 67W, cho phép xem video liên tục gần 20 giờ và tích hợp sạc bypass giúp giảm nhiệt khi vừa chơi vừa sạc.(Ảnh: Vatvostudio)
Về phần mềm, máy chạy ColorOS 16 với khả năng kết nối hệ sinh thái iOS, hỗ trợ chia sẻ dữ liệu, nhận cuộc gọi và đồng bộ âm thanh với AirPods, mở rộng trải nghiệm đa nền tảng.(Ảnh: Vatvostudio)
Ngoài ra, OPPO Pad Mini còn hỗ trợ bút OPPO Pencil 3 Pro với 16.000 mức lực nhấn cùng các tính năng AI như tạo sơ đồ, ghi chú thông minh phục vụ học tập và công việc.
Tuy nhiên, điểm trừ lớn là thiết bị không hỗ trợ SIM hay eSIM, buộc người dùng phải phụ thuộc Wi-Fi hoặc chia sẻ mạng, khiến sản phẩm dù mạnh mẽ vẫn còn hạn chế trong tính di động thực tế.
