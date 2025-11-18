Hà Nội

Cố Viên Lầu tọa độ du lịch đậm hồn quê giữa đất cố đô

Du lịch

Cố Viên Lầu tọa độ du lịch đậm hồn quê giữa đất cố đô

Cách trung tâm Ninh Bình khoảng 10 km, Cố Viên Lầu như một “ngôi làng Việt cổ thu nhỏ”, đưa du khách về với không gian làng quê thanh bình xưa cũ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm trong vùng đệm của Quần thể di sản thế giới Tràng An và là một phần của khu du lịch Tam Cốc – Bích Động, Cố Viên Lầu (phường Nam Hoa Lư Ninh Bình) trải rộng trên diện tích khoảng 20.000 m², là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về vẻ đẹp làng quê Việt cổ. Ảnh Tour du lịch
Khuôn viên Cố Viên Lầu được thiết kế như một ngôi làng Việt xưa, với 20 – 22 ngôi nhà nhỏ, lấy cảm hứng từ kiến trúc làng quê Việt Nam từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 20, đặc biệt là thời Nguyễn. Ảnh luhanhvietnam
Mỗi căn nhà mang một chủ đề khác nhau, tái hiện giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng miền trên dải đất hình chữ S. Ảnh Bazatravel
Du khách có thể tham quan nhà cổ Nông Cống (1847), nhà cổ Ý Yên (1883), nhà cổ Thọ Xuân (1802), nhà cổ Văn Hải (1853), cùng các ngôi nhà cổ Khánh Hòa, Lưu Phương và những kiến trúc đặc sắc khác như đình cổ Thanh Liêm, lầu Nghênh Tân Các hay làng cổ nông thôn. Ảnh Internet
Trung tâm Cố Viên Lầu là đình làng, được di dời từ một ngôi làng cũ ở Hà Nam, với tuổi đời hơn 150 năm. Đình có 7 gian, được giữ nguyên nhiều cột gỗ và phần mái cong đặc trưng, tạo điểm nhấn cho cả khuôn viên. Ảnh Báo Văn hoá
Sát thung lũng núi, đình làng mở ra không gian thoáng đãng, nơi du khách vừa chiêm ngưỡng kiến trúc cổ vừa tận hưởng cảnh quan thiên nhiên yên bình. Ảnh Fanpage Cố Viên Lầu
Không chỉ thu hút bởi kiến trúc, Cố Viên Lầu còn là nơi lưu giữ những giá trị hồn quê thông qua nội thất cổ như tràng kỷ, sập gụ, tủ chè và các vật dụng đặc trưng khác. Ảnh viidiiiiii
Mỗi góc nhỏ đều mang đến cảm giác hoài niệm, đưa người tham quan trở về một thời đã xa, nơi làng quê Việt vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, thanh bình. Ảnh Fanpage Cố Viên Lầu
Thời gian lý tưởng để khám phá Cố Viên Lầu là vào buổi sáng sớm hoặc chiều muộn, khi ánh sáng vàng chiếu qua mái ngói cổ tạo nên những bức hình sống ảo đẹp mê mẩn. Ảnh ninhbinhlegend
Cố Viên Lầu không chỉ là điểm check-in thú vị mà còn là hành trình trở về với hồn quê Việt, nơi những giá trị văn hóa, kiến trúc và cảnh quan hài hòa tạo nên trải nghiệm độc đáo, giúp du khách hiểu thêm về truyền thống làng quê, nhịp sống xưa và vẻ đẹp của vùng đất cố đô Ninh Bình. Ảnh Nguyễn Trường
