Bắt trọn mọi góc xinh ở Tam Cốc với loạt điểm check-in cực phẩm

Tam Cốc mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp non nước hữu tình, không gian thơ mộng và những góc check-in nên thơ, khiến bất cứ ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc.

Vân Giang

Nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Tam Cốc được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những dãy núi đá vôi sừng sững cùng dòng sông uốn lượn mềm mại. Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ hùng vĩ của non nước, nơi đây còn níu chân bởi những góc check-in độc đáo, nơi du khách có thể thỏa sức ghi lại những bức ảnh sống động, đầy cảm xúc.

Đỉnh Mây – Ngắm hoàng hôn từ trên cao

Đúng như tên gọi, Đỉnh Mây là nơi du khách có thể phóng tầm mắt ra toàn cảnh Tam Cốc từ độ cao lý tưởng. Vào buổi chiều, khi ánh mặt trời bắt đầu khuất sau núi, cả vùng quê được nhuộm vàng bởi những tia nắng cuối ngày.

tam-coc.jpg
Ảnh Bùi Thanh Hương

Đây là khoảnh khắc mà dân mê nhiếp ảnh không thể bỏ qua, bởi màu trời, màu núi và những mái nhà thấp thoáng tạo nên khung hình đầy chất thơ. Để lên được Đỉnh Mây, du khách cần trekking nhẹ khoảng 20 phút, bù lại sẽ nhận về những bức ảnh hoàng hôn “đỉnh chóp” đúng nghĩa.

Khe Giời – View cánh đồng lúa nghệ thuật top 3 Việt Nam

Nếu Đỉnh Mây mang đến trải nghiệm “chạm mây”, thì Khe Giời lại dẫn du khách về gần với đất hơn qua tầm nhìn ôm trọn cánh đồng lúa nghệ thuật.

khe-gioi.jpg
Ảnh Chu Đức Giang

Đây là một trong ba cánh đồng lúa tạo hình lớn nhất Việt Nam, mỗi mùa một chủ đề khác nhau, từ hình rồng, chim phượng tới biểu tượng du lịch Ninh Bình. Mùa lúa chín, toàn bộ khung cảnh như tấm thảm vàng khổng lồ, nổi bật giữa màu xanh của núi non.

tam-coc-bich-dong-ninh-binh.jpg
Lối lên khe Giời. Ảnh travelwithminh

Điểm check-in này đặc biệt lý tưởng cho những ai muốn có ảnh toàn cảnh, vì chỉ cần đứng ở một vị trí cao là đã “bắt trọn” được cả tác phẩm nghệ thuật thiên nhiên.

Hang 3 – Thiên đường pose dáng cho các nàng thơ

Khác hẳn với hai điểm ngắm cảnh trên cao, Hang 3 đưa du khách vào một không gian tĩnh lặng, mát lạnh và đầy bí ẩn.

hang-31.jpg
Ảnh Thu Hang

Hang nằm sâu trong dãy núi đá vôi, muốn tới đây du khách thường kết hợp đi thuyền trên sông Ngô Đồng.

hang-4.jpg
Ảnh Tam Coc Scenic Area

Bước vào Hang 3, ánh sáng len qua các khe đá tạo thành những vệt vàng, phản chiếu lên mặt nước xanh thẳm, khiến không gian vừa hoang sơ vừa thơ mộng. Đây cũng là điểm “giải nhiệt” lý tưởng trong những ngày hè oi ả ở Tam Cốc.

Gợi ý thời điểm và lưu ý khi check-in

Tam Cốc đẹp quanh năm, nhưng nếu muốn có những khung hình rực rỡ nhất, du khách nên tới vào mùa lúa chín (cuối tháng 5 – đầu tháng 6) hoặc mùa nước trong (tháng 9 – 10). Khi đi trekking lên Đỉnh Mây hoặc Khe Giới, nên mang giày thể thao, trang phục gọn nhẹ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và những công trình tạo điểm nhấn, Tam Cốc không chỉ là di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận mà còn là “thiên đường sống ảo” khiến du khách khó lòng bỏ qua. Chỉ cần một chuyến đi, bạn đã có thể mang về bộ ảnh trọn vẹn, ghi dấu vẻ đẹp đa sắc của vùng đất này.

