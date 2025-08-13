Du khách Tây mê mẩn trải nghiệm làm nông dân cấy lúa ở Tam Cốc

Ảnh Tam Coc Scenic Area

Du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh ngày càng trở nên quen thuộc, nhưng xu hướng du lịch trải nghiệm đang lên ngôi và thu hút sự chú ý của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Thay vì chỉ tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp hay thử các món ăn địa phương, nhiều du khách Tây còn chọn trực tiếp tham gia vào hoạt động nông nghiệp truyền thống như cấy lúa – một công việc gắn liền với đời sống người nông dân Việt Nam.

Trải nghiệm độc đáo, gần gũi với đời sống bản địa

Khác với những hoạt động du lịch thông thường, việc xuống đồng cấy lúa đem lại cho du khách cảm giác mới mẻ, chân thực và đầy thú vị. Hình ảnh du khách nước ngoài cùng nhau lội bùn, tay cắm từng khóm mạ xanh trên cánh đồng Tam Cốc, Ninh Bình đã được ghi lại và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng trong nước cảm thấy hào hứng, tự hào về nét văn hóa nông nghiệp truyền thống của Việt Nam.

Ảnh Tam Coc Scenic Area

Tam Cốc, với cảnh quan thiên nhiên hữu tình và những cánh đồng lúa rộng lớn, trở thành địa điểm thu hút khách nước ngoài tham gia hoạt động cấy lúa truyền thống.

Mùa cấy lúa là thời điểm những ruộng mạ xanh mướt phủ kín khắp thung lũng, tạo nên bức tranh mùa vàng yên bình, thơ mộng. Du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất lúa nước mà còn được trực tiếp trải nghiệm, từ khâu chuẩn bị mạ đến cấy mạ xuống ruộng, cảm nhận cái nắng, cái mưa của đồng quê Việt Nam.

Du lịch trải nghiệm – xu hướng mới đầy hấp dẫn

Việc tham gia vào các hoạt động làm nông như cấy lúa, gặt lúa, hái chè, bắt cá… đã trở thành một xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được nhiều du khách quốc tế tìm đến.

Ảnh Tam Coc Scenic Area

Họ không chỉ muốn được tham quan, chụp ảnh mà còn muốn hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người, và cuộc sống thực tế của người dân bản địa. Những trải nghiệm này tạo ra sự kết nối gần gũi, chân thành giữa du khách và người dân địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Ảnh Tam Coc Scenic Area

Du lịch trải nghiệm làm nông dân cấy lúa không chỉ giúp du khách khám phá một khía cạnh văn hóa độc đáo của Việt Nam mà còn đem lại những ký ức khó quên, sâu sắc về mảnh đất và con người nơi đây. Nếu bạn muốn một chuyến đi khác biệt, đầy cảm xúc, hãy thử một lần trở thành “nông dân” giữa lòng cánh đồng xanh mướt Tam Cốc.