Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Du khách Tây mê mẩn trải nghiệm làm nông dân cấy lúa ở Tam Cốc

Du khách quốc tế mê mẩn trải nghiệm cấy lúa ở Tam Cốc, tận hưởng nét đẹp bình dị và văn hóa nông nghiệp truyền thống của Việt Nam.

Vân Giang
cay-lua1.jpg
Ảnh Tam Coc Scenic Area

Du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh ngày càng trở nên quen thuộc, nhưng xu hướng du lịch trải nghiệm đang lên ngôi và thu hút sự chú ý của du khách quốc tế khi đến Việt Nam. Thay vì chỉ tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp hay thử các món ăn địa phương, nhiều du khách Tây còn chọn trực tiếp tham gia vào hoạt động nông nghiệp truyền thống như cấy lúa – một công việc gắn liền với đời sống người nông dân Việt Nam.

cay-lua4.jpg

Ảnh Tam Coc Scenic Area

Trải nghiệm độc đáo, gần gũi với đời sống bản địa

Khác với những hoạt động du lịch thông thường, việc xuống đồng cấy lúa đem lại cho du khách cảm giác mới mẻ, chân thực và đầy thú vị. Hình ảnh du khách nước ngoài cùng nhau lội bùn, tay cắm từng khóm mạ xanh trên cánh đồng Tam Cốc, Ninh Bình đã được ghi lại và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng trong nước cảm thấy hào hứng, tự hào về nét văn hóa nông nghiệp truyền thống của Việt Nam.

cay-lua3.jpg
Ảnh Tam Coc Scenic Area

Tam Cốc, với cảnh quan thiên nhiên hữu tình và những cánh đồng lúa rộng lớn, trở thành địa điểm thu hút khách nước ngoài tham gia hoạt động cấy lúa truyền thống.

Mùa cấy lúa là thời điểm những ruộng mạ xanh mướt phủ kín khắp thung lũng, tạo nên bức tranh mùa vàng yên bình, thơ mộng. Du khách không chỉ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất lúa nước mà còn được trực tiếp trải nghiệm, từ khâu chuẩn bị mạ đến cấy mạ xuống ruộng, cảm nhận cái nắng, cái mưa của đồng quê Việt Nam.

Du lịch trải nghiệm – xu hướng mới đầy hấp dẫn

Việc tham gia vào các hoạt động làm nông như cấy lúa, gặt lúa, hái chè, bắt cá… đã trở thành một xu hướng du lịch trải nghiệm ngày càng được nhiều du khách quốc tế tìm đến.

cay-lua2.jpg
Ảnh Tam Coc Scenic Area

Họ không chỉ muốn được tham quan, chụp ảnh mà còn muốn hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, con người, và cuộc sống thực tế của người dân bản địa. Những trải nghiệm này tạo ra sự kết nối gần gũi, chân thành giữa du khách và người dân địa phương, góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

cay-lua.jpg
Ảnh Tam Coc Scenic Area

Du lịch trải nghiệm làm nông dân cấy lúa không chỉ giúp du khách khám phá một khía cạnh văn hóa độc đáo của Việt Nam mà còn đem lại những ký ức khó quên, sâu sắc về mảnh đất và con người nơi đây. Nếu bạn muốn một chuyến đi khác biệt, đầy cảm xúc, hãy thử một lần trở thành “nông dân” giữa lòng cánh đồng xanh mướt Tam Cốc.

#du lịch trải nghiệm Việt Nam #cấy lúa Tam Cốc #du khách quốc tế Việt Nam #văn hóa nông nghiệp truyền thống #du lịch sinh thái Ninh Bình #hoạt động nông nghiệp Việt Nam

Bài liên quan

Du lịch

Rủ nhau về Hang Múa “săn” mùa sen đẹp như tranh vẽ

Giữa mùa hè rực nắng, đầm sen dưới chân núi Hang Múa khoe sắc hồng tươi, soi bóng núi đá vôi kỳ vĩ, tạo nên bức tranh thơ mộng níu chân du khách.

sen9.jpg
Mỗi độ tháng 6, khi những cơn gió đầu hè thổi về cũng là lúc đầm sen dưới chân núi Hang Múa (Ninh Bình) vào mùa nở rộ. Giữa khung cảnh núi đá vôi trùng điệp, sen bung nở hồng rực, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, thu hút hàng nghìn lượt du khách đến check-in mỗi ngày. Ảnh Bùi Quang Thụy
sen11.jpg
Đầm sen nằm ngay dưới chân núi Múa – một địa điểm nổi tiếng thuộc xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư. Phía trên là 486 bậc đá dẫn lên đỉnh núi với view nhìn bao quát cánh đồng lúa Tam Cốc, phía dưới là “biển hoa” sen trải rộng, mang đến không gian check-in vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng. Ảnh Hoàng Trường Sơn
Xem chi tiết

Du lịch

Bắt trọn mọi góc xinh ở Tam Cốc với loạt điểm check-in cực phẩm

Tam Cốc mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp non nước hữu tình, không gian thơ mộng và những góc check-in nên thơ, khiến bất cứ ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc.

Nằm giữa vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, Tam Cốc được mệnh danh là “Hạ Long trên cạn” bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp với những dãy núi đá vôi sừng sững cùng dòng sông uốn lượn mềm mại. Không chỉ thu hút du khách bởi vẻ hùng vĩ của non nước, nơi đây còn níu chân bởi những góc check-in độc đáo, nơi du khách có thể thỏa sức ghi lại những bức ảnh sống động, đầy cảm xúc.

Đỉnh Mây – Ngắm hoàng hôn từ trên cao

Xem chi tiết

Du lịch

Bí kíp đi Ninh Bình mùa sen cực chill chỉ với 1 triệu đồng

Chỉ với 1 triệu đồng, du khách có thể vi vu Ninh Bình 2 ngày 1 đêm, check-in đầm sen Hang Múa, nghỉ dưỡng gần Tam Cốc và khám phá những điểm đến đẹp ngỡ ngàng.

Khi mùa sen bung nở khắp các đầm nước của vùng đất cố đô, cũng là lúc nhiều du khách tìm về Ninh Bình để tận hưởng không gian thanh bình và lưu giữ những khoảnh khắc nên thơ. Với chi phí chỉ khoảng 1 triệu đồng/người cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm, hành trình du lịch mùa sen mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng đáng nhớ.

ninh-binh.jpg
Ảnh FBNV
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới