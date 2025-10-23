Hà Nội

Ngắm mùa hoa súng nở rộ, khám phá nét thu lãng mạn ở Ninh Bình

Du lịch

Ngắm mùa hoa súng nở rộ, khám phá nét thu lãng mạn ở Ninh Bình

Mùa hoa súng tím phủ khắp Tam Cốc – Tràng An khiến Ninh Bình trở thành điểm hẹn lý tưởng cho du khách, với nhiều tour ngắm cảnh và chụp ảnh hút khách.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nếu như mùa xuân là mùa của hoa sen, thì mùa thu ở Ninh Bình lại là thời khắc của hoa súng. Loài hoa dân dã này nở rộ từ khoảng tháng 10 đến tháng 11, khi nước sông dâng cao và trời chuyển mát. Ảnh Trường Huy
Ở Tam Cốc – Bích Động, Tràng An hay đầm Vân Long, từng khóm hoa súng tím hồng vươn lên giữa làn nước trong veo, xen lẫn là bóng dáng của những chiếc thuyền nan lững lờ trôi. Ảnh Phạm Hoàng Cương
Từ sớm tinh mơ, du khách đã có thể xuống thuyền, len lỏi giữa những lối nhỏ phủ đầy hoa. Ánh nắng đầu ngày phản chiếu lên mặt nước, tạo thành tấm gương khổng lồ, nơi màu trời, màu núi và sắc hoa hòa quyện.
Không chỉ mang vẻ đẹp tự nhiên, hoa súng còn gắn bó mật thiết với đời sống người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ. Ở Ninh Bình, nhiều hộ dân vẫn giữ thói quen hái súng làm rau, nấu canh chua, muối dưa hoặc dùng để trang trí trong nhà những ngày lễ tết. Chính vì thế, mùa hoa súng không chỉ thu hút khách du lịch, mà còn là mùa của sinh kế và niềm vui dân dã. Ảnh Phạm Hoàng Cương
Theo khảo sát, mùa hoa súng tại Ninh Bình đang trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Nhiều công ty lữ hành lớn đã nhanh chóng mở bán các gói tour ngắn ngày, kết hợp ngắm cảnh, chụp ảnh và trải nghiệm văn hóa địa phương. Ảnh Phạm Hoàng Cương
Vietourist tung gói tour “Ngắm hoa súng Tràng An – Tam Cốc trong ngày” có giá từ 990.000 đồng/người, gồm vé thuyền, bữa trưa đặc sản dê núi và hướng dẫn viên bản địa. Du khách sẽ được len lỏi giữa thảm hoa tím hồng, dừng chân chụp ảnh và khám phá hệ thống hang động đá vôi kỳ thú. Ảnh Phạm Hoàng Cương
Saigontourist giới thiệu tour “Ninh Bình mùa hoa súng – Cố đô Hoa Lư – Hang Múa” 2 ngày 1 đêm, giá từ 2,49 triệu đồng/người, kết hợp nghỉ đêm homestay ven sông và ngắm hoàng hôn từ đỉnh Hang Múa. Ảnh Phạm Hoàng Cương
Trong khi đó, Vietravel tung gói “Check-in mùa súng nở Tam Cốc – Hang Múa” giá 1,29 triệu đồng/người, kèm dịch vụ chụp ảnh concept “cô gái trên thuyền hoa súng”. Ngoài ra, các đơn vị địa phương như Tràng An Eco Travel hay Hoa Lư Travel cũng có tour nhóm nhỏ, giá từ 750.000 đồng/người, linh hoạt thời gian và hỗ trợ flycam. Ảnh Trà My
Thời điểm lý tưởng để ngắm hoa là 6–9 giờ sáng, khi nắng nhẹ và hoa nở rộ. Du khách nên chọn trang phục màu trắng hoặc pastel để nổi bật giữa nền tím hồng, mang theo nón và nước uống khi đi thuyền.
Không chỉ là hành trình chiêm ngưỡng cảnh sắc, mùa hoa súng còn là dịp để du khách chạm vào nét sống bình dị nơi người dân quê hái súng, chèo đò, nở nụ cười hiền giữa sông nước. Giữa nhịp sống hối hả, Ninh Bình mùa này như tấm gương soi lại vẻ đẹp thuần khiết của thiên nhiên và con người Việt. Ảnh Trường Huy
