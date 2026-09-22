Cổ phiếu VPB khởi sắc trong phiên đầu tiên sau nâng hạng

Cột mốc nâng hạng mở ra thêm cơ hội để VPBank tiếp cận vốn quốc tế và tăng cường khả năng hỗ trợ doanh nghiệp.

VPB ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tiên sau nâng hạng

Trong phiên giao dịch đầu tiên sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nhanh chóng lấy lại động lực, tăng 3,64% lên mức 28.450 đồng/cp, chốt phiên cao nhất kể từ cuối tháng 2/2026.

Thanh khoản tiếp tục duy trì mạnh mẽ, với 33,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương ứng gần 932 tỷ đồng. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài mua vào ròng gần 2,9 triệu đơn vị hay 84 tỷ đồng.

Cổ phiếu VPB tăng 3,64% trong phiên 21/9. (Ảnh: TradingView).

Nhịp phục hồi trong phiên đầu tuần diễn ra sau khi VPB liên tục thu hút dòng tiền tổ chức trong tuần giao dịch 14–18/9, ngay trước thời điểm quyết định nâng hạng chính thức có hiệu lực. Cả khối tự doanh và nhà đầu tư nước ngoài đều ghi nhận trạng thái mua ròng cổ phiếu này.

Cụ thể, VPB đứng đầu danh sách mua ròng của khối tự doanh trong tuần qua với khối lượng 28,6 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 804 tỷ đồng. Đặc biệt, ngay cả khi tự doanh chuyển sang trạng thái bán ròng trên toàn HoSE trong phiên cuối tuần, VPB vẫn là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với quy mô gần 268 tỷ đồng.

Ở phía nhà đầu tư nước ngoài, tổng giá trị mua ròng VPB trong tuần đạt 63 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong phiên 14/9, cổ phiếu được mua ròng khoảng 149 tỷ đồng, dẫn đầu thị trường.

VPBank đón cơ hội kép từ nâng hạng thị trường

Diễn biến tích cực về giá của cổ phiếu giai đoạn vừa qua diễn ra trong bối cảnh hàng loạt công ty chứng khoán như SSI, BSC và Mirae Asset Vietnam dự báo VPB là cổ phiếu ngân hàng được các quỹ thụ động mua vào mạnh nhất khi thị trường nâng hạng.

Chia sẻ tại sự kiện “Viet Nam Becoming” do Chứng khoán SSI tổ chức ngày 18/9, ông Pankaj Mataney, Giám đốc phụ trách Kinh doanh Nền tảng và Chiến lược Chỉ số khu vực châu Á của Morgan Stanley, nhận định dòng vốn dài hạn sẽ tạo động lực thúc đẩy giá cổ phiếu, với khoảng 5 tỷ USD có thể được giải ngân trong giai đoạn đầu. Theo chuyên gia này, FTSE Russell mới là bước khởi đầu, còn MSCI là đích đến tiếp theo trên hành trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc được đưa vào thêm các bộ chỉ số sẽ giúp thị trường tiếp cận nhiều nhóm nhà đầu tư quốc tế hơn, qua đó mở rộng quy mô dòng vốn.

Trong bối cảnh đó, cơ hội đối với VPBank không chỉ nằm ở khả năng cổ phiếu thu hút dòng vốn quốc tế và được định giá lại, mà còn mở rộng sang hoạt động kinh doanh khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là góc nhìn được bà Lưu Thị Thảo, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank, chia sẻ tại sự kiện.

Với tư cách một doanh nghiệp trong nước, VPBank hưởng lợi từ khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế cũng như nâng chuẩn minh bạch. Đồng thời, trong vai trò trung gian tài chính, cầu nối đưa vốn đến doanh nghiệp, niềm tin được củng cố còn giúp VPBank tiếp cận tốt hơn các nhà đầu tư và định chế tài chính quốc tế, qua đó huy động nguồn lực về thị trường trong nước.

Lãnh đạo VPBank cho biết, mỗi năm, thông qua các kênh trái phiếu quốc tế và vay vốn, ngân hàng huy động khoảng 2–3 tỷ USD từ các ngân hàng quốc tế cùng các định chế tài chính phát triển (DFI) như IFC và ADB. Khả năng huy động này được xây dựng qua nhiều năm, gắn với việc nâng cao năng lực quản trị và tạo dựng niềm tin với đối tác. VPBank theo đuổi triết lý không chỉ đáp ứng mà còn vượt lên trên các yêu cầu của cơ quan quản lý. Việc chủ động nâng chuẩn giúp ngân hàng từng bước đáp ứng kỳ vọng của cộng đồng quốc tế, tạo nền tảng cho các quan hệ hợp tác và huy động vốn lâu dài.

Sự chuẩn bị cho quá trình thị trường nâng hạng cũng phù hợp với chiến lược chuyển đổi mà VPBank đã khởi động từ gần 15 năm trước. Trong lĩnh vực chịu sự quản lý, giám sát chặt chẽ như ngân hàng, VPBank lựa chọn các chuẩn mực và thông lệ quốc tế làm thước đo cho quá trình hiện đại hóa. Hành trình này bao gồm nhiều chương trình về quản trị, công bố thông tin, các chuẩn mực như IFRS, Basel II, Basel III và ESG.

“Những diễn biến trong 6 tháng vừa qua là một cột mốc xác nhận rằng chúng tôi đang đi đúng hướng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi thêm tự tin vào hành trình của mình và hiện thực hóa những khát vọng đã đặt ra”, Phó Tổng Giám đốc thường trực và Giám đốc Điều hành cao cấp VPBank nhận định.

Chuyển sang kế hoạch tương lai, bà Thảo cho biết VPBank đã hoàn tất các bước nhằm chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm tiếp theo. Ngân hàng đặt tham vọng xây dựng một tập đoàn tài chính hàng đầu, với mô hình hệ sinh thái tích hợp gồm ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, quản lý tài sản và bảo hiểm.

Trong giai đoạn tới, VPBank sẽ tiếp tục củng cố quản trị tại từng công ty thành viên, tăng cường khả năng điều phối, phối hợp để phát huy sức mạnh cộng hưởng trong hệ sinh thái. Qua đó, VPBank hướng tới hiện thực hóa kế hoạch 5 năm và tham vọng trở thành một tập đoàn tài chính “North Star” (Ngôi sao Bắc đẩu) tại Việt Nam.